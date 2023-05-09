Cùng thể hiện một ca khúc, liệu Hoài Lâm có 'ăn đứt' 'OSen Ngọc Mai' và Phương Mỹ Chi?

Vốn được khen có giọng hát nội lực, đầy cảm xúc nhưng liệu Hoài Lâm có áp đảo được Phương Mỹ Chi và 'OSen' Ngọc Mai là những ca sĩ thực lực.

Vừa qua, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn video so sánh màn thể hiện 'Sa Mưa Giông' của ba ca sĩ: Ngọc Mai, Hoài Lâm và Phương Mỹ Chi. Đây là cuộc so tài được cộng đồng mạng đánh giá cân tài cân sức vì cả ba đều là ca sĩ thực lực được giới âm nhạc đánh giá cao. Hoài Lâm đã từng thể hiện ca khúc 'Sa mưa giông' trong một chương trình cách đây nhiều năm và đã nhận về rất nhiều lời khen từ người nghe ở thời điểm đó vì chất giọng cảm xúc của nam ca sĩ. Màn trình diễn của nam ca sĩ đã chạm đến trái tim người nghe và trở thành hiện tượng mạng suốt một thời gian dài.

Hoài Lâm được đánh giá là giọng ca đầy cảm xúc Về phần Ngọc Mai, nữ cũng đã từng thể hiện ca khúc Sa mưa giông trong 1 đêm nhạc cùng với Myra Trần. Vốn có kỹ thuật thanh nhạc tốt và giọng hát thực lực nên bà xã Quốc Nghiệp đã thể hiện thành công bài hát và được nhận xét là không kém so với Myra Trần. Ngọc Mai là giọng ca có kỹ thuật tốt và đầy nội lực Còn cô bé 'cô bé dân ca' Phương Mỹ Chi cũng đã thể hiện trong 1 đêm nhạc. Dù còn nhỏ tuổi so với hai tiền bối nhưng với chất giọng sinh ra để hát dân ca, cách luyến láy, giọng hát ngọt ngào cô bé đã khiến người nghe 'mê mệt' ngay từ những câu hát đầu tiên.

'Cô bé dân ca' Phương Mỹ Chi cũng không kém cạnh với giọng hát ngọt ngào Tuy nhiên, khi cùng mang 3 màn thể hiện này lên bàn cân so sánh, cư dân mạng đa phần đều nghiêng về Hoài Lâm bởi giọng hát mang đầy tính tự sự, từng trải. Nói thế không đồng nghĩa với việc màn thể hiện của Phương Mỹ Chi hay Ngọc Mai là không tốt, thế nhưng cư dân mạng đã cho rằng về cảm xúc hay cách hát mộc mạc, dân dã khi thể hiện ca khúc này thì Hoài Lâm có phần nhỉnh hơn đôi chút. Ngoài ra, cũng có không ít ý kiến khác đã cho rằng cả 3 tiết mục này đều rất hay và đều để lại ấn tượng riêng đối với người nghe. Màn 'đọ sức' này có thể coi là bất phân thắng bại Nói về Hoài Lâm, sau những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống, thời gian qua nam ca sĩ cũng đã trở lại ca hát bằng việc xuất hiện tại nhiều đêm nhạc, phòng trà để phục vụ khán giả. Người hâm mộ cũng rất hy vọng Hoài Lâm sẽ sớm chính thức trở lại nghệ thuật bằng những dự án âm nhạc trong tương lai gần. Đây không phải lần đầu Hoài Lâm đụng độ các ca sĩ khác khi cover lại ca khúc dân ca, vào năm 2022 Hoài Lâm và Phương Mỹ Chi đã gây tranh cãi khi cùng thể hiện ca khúc 'Ru lại câu hò'và trong cuộc chiến ấy đều bất phân thắng bại bởi mỗi phần trình diễn lại có nét lôi cuốn, đặc sắc riêng.

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