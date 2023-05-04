Hoài Lâm lại khiến dân tình bất ngờ với hình ảnh mới nhất: Ngồi hát hò vu vơ với gương mặt thơ thẩn cùng ánh mắt đượm buồn

Hình ảnh mới của Hoài Lâm nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ!

Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh Hoài Lâm xuất hiện với trang phục đơn giản, ngẫu hứng hát hò tặng người hâm mộ. Đáng chú ý, nam ca sĩ khiến không ít fan lo lắng với gương mặt buồn hiu, thẫn thờ cùng đôi mắt như chất chứa nhiều tâm sự. Nam ca sĩ khiến không ít fan lo lắng với gương mặt buồn hiu, thẫn thờ cùng đôi mắt như chất chứa nhiều tâm sự - Ảnh: Cắt từ clip Chưa rõ thực hư rằng Hoài Lâm đã gặp vấn đề gì, thế nhưng diện mạo xuề xòa cùng thần sắc "lúc lên lúc xuống" của nam ca sĩ khiến fan vô cùng tò mò. Tạm bỏ qua gương mặt đượm buồn cùng ánh mắt thất thần của Hoài Lâm, người hâm mộ cũng đặc biệt chú ý đến màn ngẫu hứng cover của nam ca sĩ. Cụ thể, Hoài Lâm đã thể hiện ca khúc Họ đâu thương em - một bài hát với giai điệu buồn da diết cùng ca từ mang tính sát thương. Mặc dù chỉ ngẫu hứng hát hò, thế nhưng Hoài Lâm vẫn cho thấy phong độ ổn định trong giọng hát, những câu luyến láy, bỏ nhỏ trong ca khúc được nam ca sĩ thể hiện vô cùng mượt mà, đúng với tinh thần của bài hát.

Hoài Lâm đã thể hiện ca khúc Họ đâu thương em - một bài hát với giai điệu buồn da diết cùng ca từ mang tính sát thương - Ảnh: Cắt từ clip Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, ngoài những ý kiến bày tỏ sự lo lắng dành cho Hoài Lâm trong lần lộ diện này thì giọng hát của nam ca sĩ vẫn là điểm sáng, nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đã nhắn nhủ đến Hoài Lâm rằng hãy chú ý chăm sóc bản thân để sớm trở lại sân khấu trong thời gian gần nhất. Ngoài những ý kiến bày tỏ sự lo lắng thì giọng hát của nam ca sĩ vẫn là điểm sáng, nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Thông tin thêm, Hoài Lâm trước đây liên tiếp dính phải những thị phi không đáng có. Từ việc anh bị khán giả giận vì mải mê yêu đương mà không chuyên tâm âm nhạc, đến chuyện ly hôn với cháu gái NSƯT Bảo Quốc, chấp nhận trở về con số không... gây ồn ào trong thời gian qua.

Hoài Lâm trước đây liên tiếp dính phải những thị phi không đáng có - Ảnh: Internet Nam ca sĩ lại một lần nữa chinh phục người hâm mộ bằng những bài hát da diết, đượm buồm - Ảnh: Internet Trước những thị phi xảy ra, nam ca sĩ bị nhiều khán giả ghét bỏ và đánh mất đi hào quang của mình. Áp lực bủa vậy, Hoài Lâm phải bỏ về quê nhà để tránh thị phi. Tuy nhiên sau đó anh lại nổi lên với 2 bản hit: Buồn làm chi em ơi và Hoa nở không màu... Với chất nhạc đầy tự sự, những câu hát như "xé ruột gan", nam ca sĩ lại một lần nữa chinh phục người hâm mộ.

Hoài Lâm rạng rỡ hát "thả thính" cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần Mới đây, Hoài Lâm xuất hiện trên livestream như thường lệ với giọng hát lịm tịm. Điều đáng chú ý là sự xuất của một cô cái trẻ đẹp trên livestream của Hoài Lâm, fan hâm mộ không khỏi rần rần khi anh chàng còn dùng tiếng hát để thả thính cô nàng.

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