Hậu lộ diện ngoại hình 'xuống dốc', Hoài Lâm bị 1 nhạc sĩ có tiếng 'bóc trần' tính cách thật

Những chia sẻ của nhạc sĩ này về Hoài Lâm đang nhận được nhiều sự chú ý.
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Hoài Lâm được công chúng biết đến rộng rãi sau khi trở thành Quán quân của Gương Mặt Thân Quen. Hậu chương trình, sự nghiệp của nam ca sĩ lên "như diều gặp gió". Tuy nhiên đang trên đà phát triển, Hoài Lâm bất ngờ lại lập gia đình, sau đó gặp biến cố hôn nhân và có thời gian dài lui về hậu trường ở ẩn.
Gần đây, Hoài Lâm khiến khán giả vô cùng lo lắng vì để lộ dấu hiệu mệt mỏi, thiếu ngủ trong những dịp hiếm hoi lộ diện. Có lần, Hoài Lâm gây hoang mang vì vừa ngủ gục, gương mặt hốc hác và nói những câu vô nghĩa, khó hiểu trên sóng livestream.
Giữa lúc Hoài Lâm gây hoang mang với ngoại hình "xuống dốc", mới đây nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường khiến nhiều người chú ý khi đăng tải bài viết "bốc" tính cách nam ca sĩ. Cụ thể, nam nhạc sĩ đã cùng Hoài Lâm xuất hiện trong phòng thu với chia sẻ: "Có 2 thứ chẳng hề thay đổi: 1 là giọng hát của Lâm, 2 là tình anh em của 2 cái người này. Lâm nói tui là nhạc sĩ duy nhất mà Lâm có thể nhõng nhẽo, còn Lâm là ca sĩ mà tui yêu quý nhất. Lâm sẽ trở lại trong Music Diary mùa 6 này với 1 bản ballad không thể buồn hơn, có ai chờ đợi cùng tui không nè".
Ngay lập tức, những chia sẻ của Nguyễn Minh Cường khiến nhiều bàn tán xôn xao. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi nam nhạc sĩ tiết lộ tính cách "nhõng nhẽo" của Hoài Lâm. Không chỉ vậy, nhiều netizen còn háo hức chờ đợi bài hát mới của nam ca sĩ bởi đã khá lâu Hoài Lâm không cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới.
Được biết, thời gian qua, Hoài Lâm đã chính thức trở lại hoạt động ca hát sau khoảng thời gian dài "ở ẩn". Tuy tái xuất sân khấu chưa lâu, thế nhưng Hoài Lâm vẫn chứng tỏ được sức nóng của mình khi "phủ sóng" ở nhiều sân khấu phòng trà lớn nhỏ, được đông đảo khán giả ủng hộ mỗi khi xuất hiện.
Hồi tháng 10/2022, Hoài Lâm xuất hiện trong một đêm nhạc và cho biết sẽ trở lại con đường âm nhạc một cách nghiêm túc nhưng sau đó anh lại không lộ diện trong một giai đoạn dài. Sau khi ly hôn, Hoài Lâm công khai hẹn hò người mới - Mỹ Kim, cả hai thường chia sẻ ảnh đôi vào những dịp đặc biệt.
Có lần, Hoài Lâm đã có dịp biểu diễn tại Đà Lạt và Mỹ Kim cũng chính là người "tháp tùng" nam ca sĩ. Khi có bạn gái đồng hành, Hoài Lâm cũng vô cùng hạnh phúc. So với trước đây, vóc dáng của nam ca sĩ cũng có nhiều điểm thay đổi. Chắc hẳn vì được bạn gái chăm sóc tốt nên Hoài Lâm ngày càng điển trai và thon gọn hơn trước. Hiện tại, chuyện tình cảm của cả 2 vẫn được nhiều người chú ý.