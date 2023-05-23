Hoài Lâm bất ngờ có hành động 'lạ' với người hâm mộ khiến dân tình xôn xao

Hậu trường 23/05/2023 15:28

Hoài Lâm có hành động 'lạ' với người hâm mộ khiến cộng đồng mạng 'xôn xao'.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video có sự xuất hiện của ca sĩ Hoài Lâm. Ngay lập tức, video trên đã thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Có thể thấy, trong video, Hoài Lâm diện đồ có phần đơn giản với chiếc quần ngắn, áo thun, kèm theo đó là đôi dép lê giản dị. Với khoảnh khắc đời thường này, nam ca sĩ lộ rõ "bụng bia" ẩn sau lớp áo. Nhìn hình ảnh này, nhiều người còn ví von nam ca sĩ giống như một "ông chú".

Hoài Lâm bất ngờ có hành động 'lạ' với người hâm mộ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1
Hoài Lâm diện đồ đơn giản trên đường phố.

Theo tiết lộ của chủ nhân đoạn video, nam ca sĩ ngoài đời là con người vô cùng giản dị và thân thiện. Khi được yêu cầu thể hiện bản hit của mình, Hoài Lâm vui vẻ, sẵn lòng hát tặng cho người hâm mộ. Sau khi hát xong, nam ca sĩ còn vui vẻ bắt tay cùng khán giả. 

Hoài Lâm bất ngờ có hành động 'lạ' với người hâm mộ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2
Khi được yêu cầu thể hiện bản hit của mình, Hoài Lâm vui vẻ, sẵn lòng hát tặng cho người hâm mộ.
Hoài Lâm bất ngờ có hành động 'lạ' với người hâm mộ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3
Người hâm mộ tiết lộ tính cách ngoài đời của Hoài Lâm.

Tháng 10/2022, Hoài Lâm quay trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài ở ẩn. Tại đêm nhạc này, Hoài Lâm cũng hứa sẽ nghiêm túc quay lại với công việc đi hát.

Hoài Lâm bất ngờ có hành động 'lạ' với người hâm mộ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4
Tháng 10/2022, Hoài Lâm quay trở lại hoạt động nghệ thuật.
Hoài Lâm bất ngờ có hành động 'lạ' với người hâm mộ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 5
Người hâm mộ hy vọng Hoài Lâm có thể cải thiện vóc dáng của mình.

Tuy nhiên thời gian gần đây, những hình ảnh xuống sắc về ngoại hình của Hoài Lâm tiếp tục khiến dân tình xôn xao. Bên cạnh phong độ âm nhạc vẫn đang rất tốt, người hâm mộ hy vọng Hoài Lâm có thể cải thiện vóc dáng của mình để lấy lại phong độ nam thần từng xuất hiện trên sân khấu trước đây.

Hoài Lâm nổi tiếng từ sau khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen. Khi đó, nam ca sĩ mới 19 tuổi. Sở hữu gương mặt điển trai và giọng hát nội lực, Hoài Lâm nhanh chóng trở thành ngôi sao tài năng trong showbiz Việt.

Hoài Lâm bất ngờ có hành động 'lạ' với người hâm mộ khiến dân tình xôn xao - Ảnh 6
Sở hữu gương mặt điển trai và giọng hát nội lực, Hoài Lâm trở thành ngôi sao tài năng trong Vbiz.

Tuy nhiên, năm 2020, Hoài Lâm chuyển về Vĩnh Long sinh sống cùng cha mẹ sau loạt ồn ào đời tư. Kể từ đó, anh không tham gia các hoạt động showbiz hay đi diễn. Hoài Lâm từng cho biết anh gặp áp lực khi đột ngột trở nên nổi tiếng. Đồng thời, nam ca sĩ thừa nhận bản thân không phù hợp với cuộc sống được mọi người biết đến và đám đông vây quanh.

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