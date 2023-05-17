Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ nhiệt tình đoạn clip ghi lại màn cover chung một ca khúc giữa 3 giọng ca ''thực lực'' nhất nhì của showbiz Việt là: Noo Phước Thịnh, Hoài Lâm và Quốc Thiên. Được biết, cả 3 ca sĩ này đều đã có màn trình diễn đã tai người nghe trước đó trong cùng một ca khúc đình đám là Cơn mơ băng giá do Bằng Kiều thể hiện. Thế nên, khi đặt lên bàn cân so sánh giữa 3 nam ca sĩ này, cư dân mạng sẽ dành lời khen cho ai nhiều hơn?

So sánh 3 giọng ca trong một ca khúc đình đám Cơn mưa băng giá - Bằng Kiều

Noo Phước Thịnh thể hiện ca khúc Cơn mưa băng giá tại show diễn Mây lang thang

Bên dưới bình luận, người hâm mộ cũng đánh giá đây là một sự so sánh ''cân tài cân sức'' của cả 3 giọng ca trên. Thế nhưng, khi phải lựa chọn ra 1 cái tên nổi trội nhất, nhiều ý kiến đã cho rằng công tâm nhận xét thì Noo Phước Thịnh là người có bản cover Cơn mơ băng giá đáp ứng được 2 tiêu chí về cảm xúc và nội lực nhất trong cả 3.