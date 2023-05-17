Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện

Sao Việt 17/05/2023 17:06

Người hâm mộ không ngừng đặt ra câu hỏi sẽ ra sao nếu cả 3 giọng ca ''khủng'' Noo Phước Thịnh - Hoài Lâm - Quốc Thiên cùng hát chung một ca khúc đình đám, ai sẽ hơn ai?

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ nhiệt tình đoạn clip ghi lại màn cover chung một ca khúc giữa 3 giọng ca ''thực lực'' nhất nhì của showbiz Việt là: Noo Phước Thịnh, Hoài Lâm và Quốc Thiên. Được biết, cả 3 ca sĩ này đều đã có màn trình diễn đã tai người nghe trước đó trong cùng một ca khúc đình đám là Cơn mơ băng giá do Bằng Kiều thể hiện. Thế nên, khi đặt lên bàn cân so sánh giữa 3 nam ca sĩ này, cư dân mạng sẽ dành lời khen cho ai nhiều hơn? 

Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 1
So sánh 3 giọng ca trong một ca khúc đình đám Cơn mưa băng giá - Bằng Kiều 
Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 2
Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 3
Noo Phước Thịnh thể hiện ca khúc Cơn mưa băng giá tại show diễn Mây lang thang 

Bên dưới bình luận, người hâm mộ cũng đánh giá đây là một sự so sánh ''cân tài cân sức'' của cả 3 giọng ca trên. Thế nhưng, khi phải lựa chọn ra 1 cái tên nổi trội nhất, nhiều ý kiến đã cho rằng công tâm nhận xét thì Noo Phước Thịnh là người có bản cover Cơn mơ băng giá đáp ứng được 2 tiêu chí về cảm xúc và nội lực nhất trong cả 3.  

Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 4
Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 5
Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 6
Nhiều bình luận nghiêng về phía nam ca sĩ Noo Phước Thịnh 

Được biết, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đã có thời gian ''ở ẩn'' trong suốt 2 năm, thời điểm này anh không xuất hiện tại các chương trình ca nhạc hay gameshow giải trí và cũng không cho ra thêm tác phẩm âm nhạc mới. Gần đây nhất, nam ca sĩ mới quay trở lại với âm nhạc thông qua đêm nhạc mang tên Noo's chill night. Dù vắng bóng khá lâu nhưng khi trở lại Noo Phước Thịnh vẫn là cái tên được ''săn đón'' nhiều nhất. 

Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 7
Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 8
Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 9
Noo Phước Thịnh trở lại đường đua âm nhạc với đêm nhạc Noo's chill night dành tặng khán giả trong một thời gian dài vắng bóng 

Không chỉ vậy, khi xuất hiện tại đêm nhạc HOA Live Concert của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, Noo Phước Thịnh chiếm trọn ánh nhìn bởi vẻ ngoài siêu điển trai. Anh ghi điểm tuyệt đối khi phối quần tây, áo sơ mi và áo gile. Mái tóc vuốt rẽ ngôi 7:3 cũng một lần nữa làm tôn lên gương mặt điển trai như tài tử của giọng ca Nỗi Nhớ Đầy Vơi. Rõ thấy sau thời gian dài hoạt động âm nhạc, Noo Phước Thịnh không chỉ thăng hạng nhan sắc mà còn có sự tiến bộ vượt bậc trong giọng hát.

Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 10
Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện - Ảnh 11
Noo Phước Thịnh điển trai trong show diễn HOA Live Concert của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường 
Đang đi đường bất ngờ gặp idol: Một chiếc xe bus 'nháo nhào' vì Noo Phước Thịnh!

Đang đi đường bất ngờ gặp idol: Một chiếc xe bus 'nháo nhào' vì Noo Phước Thịnh!

Có lẽ phần đông khán giả trên chiếc xe ấy chính xác là fan của Noo Phước Thịnh nên mới có phản ứng nồng nhiệt khi bất ngờ được gặp idol.

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