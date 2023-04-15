Đang đi đường bất ngờ gặp idol: Một chiếc xe bus 'nháo nhào' vì Noo Phước Thịnh!

Có lẽ phần đông khán giả trên chiếc xe ấy chính xác là fan của Noo Phước Thịnh nên mới có phản ứng nồng nhiệt khi bất ngờ được gặp idol.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Noo Phước Thịnh tại 1 sân khấu ca nhạc. Là cái tên đình đám trong thị trường nhạc Việt, thế nên sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh đã khiến khán giả có mặt khó lòng ngó lơ. Trong clip được chia sẻ, mang đến ca khúc với phần âm nhạc sôi động cùng vũ đạo đẹp mắt, Noo Phước Thịnh đã rất thành công trong việc khuấy động không khí của đêm diễn. Là sự kiện được diễn ra ngoài trời cộng với việc Noo Phước Thịnh "chốt show" cho đêm diễn, thế nên con đường này đã trở nên "ùn tắc" khiến các phương tiện giao thông di chuyển không hề dễ dàng.

Đáng chú ý, trong lúc một chiếc xe bus đang chật vật di chuyển trên đoạn đường mà Noo Phước Thịnh biểu diễn, một số hành khách có mặt trong xe đã không ngần ngại việc đứng lên để cùng "quẩy" với Noo Phước Thịnh trong tiết mục này khiến ai cũng bất ngờ. Không chỉ lượng khán giả đông đảo có mặt quanh khu vực sân khấu mà những hành khách trên chuyến xe bus ấy cũng cuồng nhiệt không kém. Noo Phước Thịnh "chốt show" cho đêm diễn - Ảnh: Cắt từ clip Một số hành khách có mặt trong xe đã không ngần ngại việc đứng lên để cùng "quẩy" với Noo Phước Thịnh- Ảnh: Cắt từ clip Không chỉ lượng khán giả đông đảo có mặt quanh khu vực sân khấu mà những hành khách trên chuyến xe bus ấy cũng cuồng nhiệt không kém - Ảnh: Cắt từ clip Ngoài ra, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoản khắc Noo Phước Thịnh chào khán giả, không chỉ chào 1 lần, nam ca sĩ còn liên tục lập lại hành động đầy lễ phép này nhiều lần khiến ai cũng đều thích thú và yêu mến Noo Phước Thịnh bởi cách hành xử với những người xung quanh. Bên cạnh hành động cúi chào đầy lễ phép, Noo Phước Thịnh còn tiếp tục ghi điểm khi trong lúc biểu diễn, nam ca sĩ đã tìm mọi cách để có thể di chuyển xuống sâu sân khấu nhất để có thể bắt tay và "quẩy" cùng các bạn khán giả trẻ có mặt.

Noo Phước Thịnh đã ghi điểm trong mắt cộng đồng mạng khi liên tục vẫy tay, cúi chào khán giả xung quanh - Ảnh: Cắt từ clip Nam ca sĩ còn liên tục lập lại hành động đầy lễ phép này nhiều lần khiến ai cũng đều thích thú - Ảnh: Cắt từ clip Noo Phước Thịnh tìm mọi cách để có thể di chuyển xuống sâu sân khấu nhất để có thể bắt tay và "quẩy" - Ảnh: Cắt từ clip Đây không phải là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy những hành động tinh tế mà Noo Phước Thịnh dành cho những cộng sự của mình. Trước đó, khi xuất hiện biểu diễn tại một sân khấu ca nhạc, Noo Phước Thịnh cũng đã ghi điểm với hành động đẹp khi cúi chào nam nhạc sĩ Dương Cầm - người hỗ trợ đánh đàn cho nam ca sĩ. Noo Phước Thịnh tham gia showbiz từ cuối thập niên 2000. Năm 2016, anh đoạt quán quân cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng) mùa thứ 2. Anh là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4 (2016), Giọng hát Việt mùa 4 (2017) và mùa 5 (2018). Noo Phước Thịnh tham gia showbiz từ cuối thập niên 2000 - Ảnh: Internet Anh luôn đặt ra mục tiêu và phải bằng mọi giá phải đạt được - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, giọng ca “Nếu” chia sẻ về cuộc sống hiện tại vẫn đang ổn định. Anh luôn đặt ra mục tiêu và phải bằng mọi giá phải đạt được. Về đời tư, anh từng hẹn hò Mai Phương Thúy nhưng đã chia tay. Cho đến nay fan hâm mộ liên tục "đẩy thuyền" mong cô và anh quay lại. Có thể nói, Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy chính là cặp đôi được mong tái hợp nhất. Dù cả hai đã chia tay nhưng liên tiếp thể hiện tình cảm thân thiết. Trong 1 bài phỏng vấn, Noo Phước Thịnh cho biết anh gọi tên mối quan hệ của mình với Mai Phương Thúy là: Vợ chồng tri kỉ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-duong-bat-ngo-gap-idol-mot-chiec-xe-bus-nhao-nhao-vi-noo-phuoc-thinh-572769.html