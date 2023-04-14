'Bóc mẽ' vóc dáng thật của á hậu Kim Duyên qua camera thường: Eo ót liệu có thon thả như ảnh tự đăng?

Kim Duyên được khán giả biết đến nhiều hơn sau lùm xùm khi đạt danh hiệu Á hậu 2 - Miss Supranational 2022. Sau cuộc thi, nàng hậu cũng khá tích cực trở lại sàn catwalk. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Kim Duyên lại khiến khán giả tranh cãi về gu thời trang cũng như hình thể của cô. Có thể thấy, gu thời trang của cô không được ổn định, kèm theo đó vóc dáng qua camera thường lộ rõ nhiều khuyết điểm.

Á hậu Kim Duyên - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Á hậu Kim Duyên gây chú ý khi có màn 'tranh sắc' cùng loạt bóng hồng Vbiz trong một show diễn thời trang tại Vũng Tàu. Qua ống kính camera thường, Kim Duyên bị "bóc mẽ" nhiều khuyết điểm về mặt hình thể.