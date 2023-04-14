'Bóc mẽ' vóc dáng thật của á hậu Kim Duyên qua camera thường: Eo ót liệu có thon thả như ảnh tự đăng?

Sao Việt 14/04/2023 17:07

Á hậu Kim Duyên để lộ hình thể kém săn chắc khác xa với ảnh tự đăng, khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Kim Duyên được khán giả biết đến nhiều hơn sau lùm xùm khi đạt danh hiệu Á hậu 2 - Miss Supranational 2022. Sau cuộc thi, nàng hậu cũng khá tích cực trở lại sàn catwalk. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Kim Duyên lại khiến khán giả tranh cãi về gu thời trang cũng như hình thể của cô. Có thể thấy, gu thời trang của cô không được ổn định, kèm theo đó vóc dáng qua camera thường lộ rõ nhiều khuyết điểm.

'Bóc mẽ' vóc dáng thật của á hậu Kim Duyên qua camera thường: Eo ót liệu có thon thả như ảnh tự đăng? - Ảnh 1
Á hậu Kim Duyên - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Á hậu Kim Duyên gây chú ý khi có màn 'tranh sắc' cùng loạt bóng hồng Vbiz trong một show diễn thời trang tại Vũng Tàu. Qua ống kính camera thường, Kim Duyên bị "bóc mẽ" nhiều khuyết điểm về mặt hình thể.

'Bóc mẽ' vóc dáng thật của á hậu Kim Duyên qua camera thường: Eo ót liệu có thon thả như ảnh tự đăng? - Ảnh 2
Kim Duyên trình diễn tại fashion show - Ảnh: Internet
'Bóc mẽ' vóc dáng thật của á hậu Kim Duyên qua camera thường: Eo ót liệu có thon thả như ảnh tự đăng? - Ảnh 3
Nàng hậu lộ hình thể kém săn chắc, nhiều mỡ thừa ngay vùng eo ống kính camera thường - Ảnh : Internet

Vóc dáng của cô nàng được đánh giá kém thon gọn và chưa được săn chắc. Trong lúc đi catwalk, Kim Duyên còn để lộ mỡ thừa ngay vùng eo. Không khó để nhận ra, chuyện hình thể của Kim Duyên hoàn toàn thua thiệt so với đàn chị H'Hen Niê và Lệ Hằng.

'Bóc mẽ' vóc dáng thật của á hậu Kim Duyên qua camera thường: Eo ót liệu có thon thả như ảnh tự đăng? - Ảnh 4
Vóc dáng của Kim Duyên lại hoàn toàn thua xa đàn chị Lệ Hằng, H'Hen Niê - Ảnh : Internet

Tuy nhiên, body của Kim Duyên lại có phần thay đổi bất ngờ sau khi nàng hậu đăng tải đoạn clip trên trang cá nhân. Kim Duyên được cho đã khéo léo hơn trong việc lựa chọn góc máy quay để hạn chế việc dìm dáng.

Đây cũng phải lần đầu tiên nàng hậu gây tranh cãi bởi vóc dáng thật kém săn chắc và phong độ lên xuống khá thất thường. Body của nàng hậu mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều là đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

'Bóc mẽ' vóc dáng thật của á hậu Kim Duyên qua camera thường: Eo ót liệu có thon thả như ảnh tự đăng? - Ảnh 5
Hình thể của Kim Duyên cải thiện đáng kể tại clip được nàng hậu đăng tải - Ảnh: Internet
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