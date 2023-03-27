Hot: Lộ ảnh Noo Phước Thịnh mặc vest bảnh bao tiến vào lễ đường, nghi vấn bí mật kết hôn ở tuổi 34?

Hậu trường 27/03/2023 10:09

Thực hư thông tin Noo Phước Thịnh tổ chức đám cưới ở tuổi 34 khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’ nhiều giờ qua.

Noo Phước Thịnh là một trong những nghệ sĩ kín tiếng về đời tư nhất nhì showbiz Việt. Đến nay, nam nghệ sĩ cũng hiếm khi công khai chuyện có người yêu trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh khoảnh khắc giọng ca “Xa Em” cùng một cô gái lạ mặc váy cưới tiến vào lễ đường. Hình ảnh này khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, dấy lên nghi vấn nam ca sĩ bí mật "lên xe hoa". 

Hot: Lộ ảnh Noo Phước Thịnh mặc vest bảnh bao tiến vào lễ đường, nghi vấn bí mật kết hôn ở tuổi 34? - Ảnh 1
Mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh khoảnh khắc giọng ca “Xa Em” cùng một cô gái lạ mặc váy cưới tiến vào lễ đường - Ảnh: Internet

Ngay khi ồn ào tranh cãi nổ ra, Noo Phước Thịnh đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ tin đồn này. Nam ca sĩ cho biết mình là khách mời đi dự đám cưới. Được biết cô dâu là bạn thân hơn 10 năm của Noo Phước Thịnh. Khoảnh khắc nam ca sĩ dẫn bạn thân vào lễ đường khiến nhiều người hiểu lầm.

Hot: Lộ ảnh Noo Phước Thịnh mặc vest bảnh bao tiến vào lễ đường, nghi vấn bí mật kết hôn ở tuổi 34? - Ảnh 2
Ngay khi ồn ào tranh cãi nổ ra, Noo Phước Thịnh đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ tin đồn này - Ảnh: Internet

Tại đám cưới, Noo Phước Thịnh diện bộ suit trắng bảnh bao, vui vẻ khoe giọng trước bạn bè. Anh cũng tranh thủ ghi lại những hình ảnh đáng nhớ với cô dâu cùng lời chúc ngọt ngào "đoạn đường tiếp theo hãy luôn hạnh phúc nhé". 

Hot: Lộ ảnh Noo Phước Thịnh mặc vest bảnh bao tiến vào lễ đường, nghi vấn bí mật kết hôn ở tuổi 34? - Ảnh 3
Được biết cô dâu là bạn thân hơn 10 năm của Noo Phước Thịnh - Ảnh: Internet

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, chia sẻ tiêu chuẩn về nửa kia, giọng ca "Định mệnh" tâm sự tiêu chí về người bạn đời không cần quá xuất sắc nhưng luôn âm thầm ở bên anh. Còn về chuyện kết hôn, Noo Phước Thịnh quan niệm: "Không biết bao giờ tôi tổ chức lễ cưới, có thể sẽ không cưới. Tại sao lại phải cưới, người ta có thể dành 10 năm, 20 năm với nhau nhưng con đường phía trước không ai có thể nói trước. Do đó, tôi không nói trước điều gì cả. Nếu yêu nhau cảm thấy vui thì cứ tiếp tục như vậy thôi".

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Khi chứng kiến giây phút trọng đại nhất của bạn thân, Noo Phước Thịnh, Khả Như hay Khả Ngân đều không giấu được sự xúc động.

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