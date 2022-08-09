Bị bình luận khiếm nhã, Noo Phước Thịnh đáp trả cực gắt

Noo Phước Thịnh cùng nhiều dân mạng đồng loạt chỉ trích tài khoản mạng kém duyên, đùa lố.
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Mới đây, trên tran cá nhân của mình Noo Phước Thịnh đã có bài đăng gây chú ý. Cụ thể, nam ca sĩ đăng clip tập gym, anh triết lý: "Thứ duy nhất chưa bao giờ lung lay là lòng tin vào bản thân, vào chính bản ngã của mình. Đời còn dài, cuộc chơi còn vui".
Bên cạnh nhiều bình luận động viên, một tài khoản mạng gây chú ý khi cợt nhả: "Thần thái của anh, em nhìn như anh bị táo bón ấy". Trước nhận xét của tài khoản mạng, Noo Phước Thịnh gay gắt phản hồi: "Vui không, vui chưa, vui thiệt vui chưa. Ra khỏi cái khu vực toilet được không? Đừng ở trong đó được không".
Cùng quan điểm với nam ca sĩ, nhiều dân mạng cũng "tổng tấn công" dân mạng này, chỉ trích kém duyên, đùa lố. Trước phản ứng của mọi người, tài khoản mạng cho biết chỉ bình luận vui, không có ý xấu, đồng thời gửi lời xin lỗi.
"Em bình luận giỡn vậy chứ không có ý gì đâu"; "Em chỉ bình luận giỡn thôi. Nếu mà làm các anh chị hiểu nhầm thì em xin lỗi nhiều ạ", tài khoản mạng cho hay.
Thời gian qua, Noo Phước Thịnh nhận được nhiều lời khen khi có sự thay đổi ngoại hình nhờ chăm chỉ tập gym. Từng sở hữu body thư sinh, mỏng manh, nhưng hiện tại nam ca sĩ có vóc dáng khá vạm vỡ, ngày càng rắn rỏi, nam tính hơn.
Trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh thường xuyên khoe ảnh body khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, khen ngợi.