Hari Won 'không mỉm cười' vẫn rất xinh đẹp, 'bật mí' bí quyết vượt qua stress là gì?

Trái với những lo lắng của cộng đồng mạng, mới đây, cô nàng đăng tải hàng loạt ảnh mới với gương mặt "không mỉm cười" nhưng vẫn giữ được sự rạng rỡ. Bài đăng đã khiến netizen "thở phào" nhẹ nhõm khi nhìn thấy.

Mới đây Hari Won đã thông báo về căn bệnh liệt nửa mặt của mình trên trang cá nhân, Sau những lời chia sẻ của nữ diễn viên cộng đồng mạng đã hết sức lo lắng về nhan sắc không tuổi của người đẹp phải đối diện với nguy cơ xuống dốc.

Bí quyết để các chị em vẫn có thể trở nên xinh đẹp dẫu gặp phải áp lực nặng nề trong cuộc sống:

Khi gặp phải âu lo buồn phiền trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng ăn thoải thích để giải tỏa được tâm trí nhưng điều này vô tình gây ra nhiều hệ lụy như tăng cân, da sạm mụn vì dầu mỡ. Vì vậy khi stress, các chị em nên dành thời gian để thiết lập lại thực đơn ăn uống sao cho hợp lý, cung cấp đủ chất mà không gây hại cho ngoại hình. Bên cạnh đó, ăn uống sạch sẽ cũng giúp cho tinh thần trở nên tươi trẻ hơn trông thấy.

Ngủ đủ giấc

Vẻ ngoài của bạn có thể được cải thiện đáng kể khi bạn ngủ đủ và ngon giấc. Hầu hết người trưởng thành cần ngủ khoảng tám tiếng, nhưng thanh thiếu niên có thể cần ngủ đến mười tiếng. Giấc ngủ cực kỳ quan trọng đối với nhan sắc của mỗi người, càng thức khuya càng làm cho cơ thể trở nên căng thẳng vì suy nghĩ quá nhiều.

Tránh xa mạng xã hội

Mạng xã hội là nơi hội tụ nhiều thông tin tiêu cực lẫn tích cực, đôi khi chúng ta tiếp xúc quá nhiều với điện thoại sẽ khiến não hoạt động liên tục và không có thời gian để nghỉ ngơi, chưa kể đến sẽ phát sinh ra những năng lượng gây hại như tự so sánh bản thân với người khác. Ngắt các thiết bị điện tử và hít thở thật sâu để cơ thể cũng như tinh thần cảm nhận được cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Tập luyện thể thao

Những bài tập thể dục được nghiên cứu rằng có thể bảo vệ não bộ khỏi nguồn năng lượng tiêu cực. Luyện tập thể dục không chỉ giúp bản thân trở nên linh hoạt mà còn nâng cao sức khỏe tinh thần. Gợi ý một số bộ môn thể thao giúp bạn giảm căng thẳng hiệu quả như: Chạy bộ, bơi lội, Yoga,...

Dưỡng da đầy đủ

Bí quyết vẫn có được một nhan sắc rực rỡ dù vướng phải nhiều buồn phiền chính là không quên chăm sóc dưỡng da vào mỗi buổi tối. Khi gặp phải căng thẳng, da mặt có dấu hiệu trở nên sạm hơn và đôi mắt bị tối màu vì thiếu ngủ.

Do đó, chị em nên tăng cường bổ sung thêm dưỡng chất và massage da để có được bề ngoài rạng ngời hơn, sẽ không có ai biết được bạn đã gặp phải ưu phiền trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chăm sóc da là một biện pháp giảm stress tác dụng cao.