Hết Hari Won đến lượt Trấn Thành thông báo gặp vấn đề về sức khỏe: 'Em mệt quá, rũ rượi, rệu rã'

Thời gian qua, thông tin cặp vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ly hôn, chấm dứt hợp đồng hôn nhân đang rầm rộ trên mạng xã hội. Trước thông tin này, nam MC Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và khẳng định vợ chồng mình vẫn đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, về phần Hari Won, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ nhiều dòng tâm trạng buồn bã, chán nản khiến fan không khỏi lo lắng.

Đang yên đang lành, cặp vợ chồng Trấn Thành - Hari Won lại vướng tin đồn ly hôn, chấm dứt hợp đồng hôn nhân - Ảnh: Internet

Được biết, theo như chia sẻ của Hari Won, giọng ca "Anh cứ đi đi" cho biết cảm thấy khá buồn khi được chẩn đoán bị "liệt bell trái" (liệt dây thần kinh mặt). Chia sẻ này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ khán giả, bạn bè và những người xung quanh. Nữ ca sĩ cũng hé lộ rằng cô vẫn đang tiếp tục điều trị châm kim cũng như tự rèn luyện sức khỏe tại nhà nên tình trạng bệnh dần hồi phục.