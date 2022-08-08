Hết Hari Won đến lượt Trấn Thành thông báo gặp vấn đề về sức khỏe: 'Em mệt quá, rũ rượi, rệu rã'

Trấn Thành hé lộ về tình trạng sức khỏe hiện tại khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
- Hari Won 'tuyển vợ' cho bạn thân, Trấn thành 'gả' ngay những người này?
- Vướng nghi vấn ly hôn, Trấn Thành cật lực bác bỏ trong khi Hari Won lại có động thái 'lạ' khiến dân tình hoang mang
Thời gian qua, thông tin cặp vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ly hôn, chấm dứt hợp đồng hôn nhân đang rầm rộ trên mạng xã hội. Trước thông tin này, nam MC Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và khẳng định vợ chồng mình vẫn đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, về phần Hari Won, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ nhiều dòng tâm trạng buồn bã, chán nản khiến fan không khỏi lo lắng.
Được biết, theo như chia sẻ của Hari Won, giọng ca "Anh cứ đi đi" cho biết cảm thấy khá buồn khi được chẩn đoán bị "liệt bell trái" (liệt dây thần kinh mặt). Chia sẻ này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ khán giả, bạn bè và những người xung quanh. Nữ ca sĩ cũng hé lộ rằng cô vẫn đang tiếp tục điều trị châm kim cũng như tự rèn luyện sức khỏe tại nhà nên tình trạng bệnh dần hồi phục.
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng bất ngờ có chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại không được tốt. Nam MC cho biết: "Thằng nhỏ bệnh rồi. Tối qua tới giờ quất 3 viên sủi rồi vẫn sốt nha. Test 3 ngày rồi vẫn âm tính. Vậy là cảm cúm phải không. Dạo này thấy bà virus có dấu hiệu trở lại nha. Mọi người cẩn thận chứ em mệt quá, rũ rượi, rệu rã".
Hari Won vừa gặp vấn đề về sức khỏe, nay đến Trấn Thành cũng không được khỏe, điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Dưới bài viết của nam MC, khán giả đã nhắn gửi rất nhiều lời thăm hỏi và khuyên anh nên dành thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời chúc cho anh mau khỏe để còn chăm sóc cho bà xã.