Hết Hari Won đến lượt Trấn Thành thông báo gặp vấn đề về sức khỏe: 'Em mệt quá, rũ rượi, rệu rã'

Hậu trường 08/08/2022 09:17

Trấn Thành hé lộ về tình trạng sức khỏe hiện tại khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Thời gian qua, thông tin cặp vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ly hôn, chấm dứt hợp đồng hôn nhân đang rầm rộ trên mạng xã hội. Trước thông tin này, nam MC Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và khẳng định vợ chồng mình vẫn đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, về phần Hari Won, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ nhiều dòng tâm trạng buồn bã, chán nản khiến fan không khỏi lo lắng.

Hết Hari Won đến lượt Trấn Thành thông báo gặp vấn đề về sức khỏe: 'Em mệt quá, rũ rượi, rệu rã' - Ảnh 1
Đang yên đang lành, cặp vợ chồng Trấn Thành - Hari Won lại vướng tin đồn ly hôn, chấm dứt hợp đồng hôn nhân - Ảnh: Internet

Được biết, theo như chia sẻ của Hari Won, giọng ca "Anh cứ đi đi" cho biết cảm thấy khá buồn khi được chẩn đoán bị "liệt bell trái" (liệt dây thần kinh mặt). Chia sẻ này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ khán giả, bạn bè và những người xung quanh. Nữ ca sĩ cũng hé lộ rằng cô vẫn đang tiếp tục điều trị châm kim cũng như tự rèn luyện sức khỏe tại nhà nên tình trạng bệnh dần hồi phục.

Hết Hari Won đến lượt Trấn Thành thông báo gặp vấn đề về sức khỏe: 'Em mệt quá, rũ rượi, rệu rã' - Ảnh 2
Giọng ca "Anh cứ đi đi" cho biết cảm thấy khá buồn khi được chẩn đoán bị "liệt bell trái" (liệt dây thần kinh mặt) - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng bất ngờ có chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại không được tốt. Nam MC cho biết: "Thằng nhỏ bệnh rồi. Tối qua tới giờ quất 3 viên sủi rồi vẫn sốt nha. Test 3 ngày rồi vẫn âm tính. Vậy là cảm cúm phải không. Dạo này thấy bà virus có dấu hiệu trở lại nha. Mọi người cẩn thận chứ em mệt quá, rũ rượi, rệu rã".

Hết Hari Won đến lượt Trấn Thành thông báo gặp vấn đề về sức khỏe: 'Em mệt quá, rũ rượi, rệu rã' - Ảnh 3
Hết Hari Won đến lượt Trấn Thành gặp vấn đề về sức khỏe - Ảnh: FBNV

Hari Won vừa gặp vấn đề về sức khỏe, nay đến Trấn Thành cũng không được khỏe, điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Dưới bài viết của nam MC, khán giả đã nhắn gửi rất nhiều lời thăm hỏi và khuyên anh nên dành thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời chúc cho anh mau khỏe để còn chăm sóc cho bà xã. 

 

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Vừa qua, Hari Won tiết lộ cô đang mắc căn bệnh liệt bell trái. Sáng ngày 7/8, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành bất ngờ cập nhật tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân khiến dân tình không khỏi hoang mang.

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