Nối tiếp bà xã, Trấn Thành hé lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại khiến dân tình 'đứng ngồi không yêu'

Vừa qua, Hari Won tiết lộ cô đang mắc căn bệnh liệt bell trái. Sáng ngày 7/8, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành bất ngờ cập nhật tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân khiến dân tình không khỏi hoang mang.

Sáng ngày 7/8, MC Trấn Thành bất ngờ cập nhật tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân. Cụ thể, anh cho biết đang bị bệnh, cơ thể "rũ rượi, ruệ rã". Đêm qua, anh thậm chí đã uống 3 viên sủi nhưng vẫn không hạ sốt. Nam MC còn cho biết đã test COVID-19 ba ngày rồi và đều âm tính, đồng thời nhắc nhở mọi người chú ý sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh đang trở lại như hiện nay. "Thằng nhỏ bịnh gòi!!! Tối qua tới giờ quất 3 viên sủi rồi vẫn sốt nha!!! Test 3 ngày rồi vẫn âm tính! Vậy là cảm cúm phải hăm? Dạo này thấy bà Vid bả có dấu hiệu trở lại nha! Mọi người cẩn thận nha!!!! Chứ em mệt quá! Rũ rượi, rệu rã!!!" - Bài viết của Trấn Thành.

Bài viết của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và fan hâm mộ đồng loạt để lại lời hỏi han và nhắc nhở nam MC giữ gìn sức khỏe.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Thời gian gần đây, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi liên tục gặp vấn đề về sức khỏe. Theo đó, vừa qua, Hari Won gây hoang mang khi tiết lộ cô đang mắc căn bệnh liệt bell trái. Một bên mặt của nữ ca sĩ bị đơ, không thể cười vì sợ méo mặt, ngoài ra cô còn bị sưng tay, đau người, mệt mỏi. Trong đoạn clip thông báo về tình trạng của bản thân, bà xã Trấn Thành cho biết cô đã suy sụp rất nhiều khi nghe tin mình mắc căn bệnh này. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của nữ ca sĩ hiện không quá nghiêm trọng, mất khoảng 2 - 4 tuần điều trị. Hari Won chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình - Ảnh: Internet Sau khi bình tĩnh, Hari Won đã động viên bản thân cần lạc quan, tích cực điều trị, ăn uống đầy đủ, bổ sung vitamin và nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật story các hoạt động thường ngày của mình và cho thấy tâm trạng đã vui vẻ lên nhiều.

Tình hình hiện tại của Hari Won sau 13 ngày bị liệt một bên mặt Hari Won cho biết cô đang tích cực điều trị bệnh bằng cách thường xuyên đi châm cứu.

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