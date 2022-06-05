Noo Phước Thịnh khiến khán giả 'tá hỏa' khi bất ngờ khóa môi fan nữ ngay trên sân khấu

Hậu trường 05/06/2022 09:32

Sự việc Noo Phước Thịnh hôn môi một fan nữ khi đang trình diễn khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Noo Phước Thịnh là một trong những sao nam có lượng fan đông đảo nhất thị trường âm nhạc Việt thời điểm hiện tại. Nhờ giọng ca nội lực và việc luôn chịu khó làm mới bản thân nên dù đã hoạt động hơn chục năm trong showbiz thì tên tuổi của anh vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.

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Noo Phước Thịnh vẫn giữ được độ 'hot' sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Cũng vì độ phủ sóng của mình mà những buổi biểu diễn của Noo Phước Thịnh luôn thu hút lượng khán giả đông đảo. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau đoạn video ghi lại cảnh nam ca sĩ đã có hành động thân mật với một khán giả nữ.

Theo đó, đoạn video này chỉ kéo dài vài giây nhưng đã ghi trọn cảnh Noo Phước Thịnh chạm môi với một khán giả nữ. Hành động bất ngờ này của nam ca sĩ đã khiến những người xem đêm diễn tại thời điểm đó được phen sửng sốt vô cùng.

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Noo Phước Thịnh chạm môi một fan nữ khi đang trình diễn - Ảnh: Internet

Được biết, Noo Phước Thịnh trước nay là một người vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm nên hành động bộc phát này của nam ca sĩ khiến ai nấy đều bất ngờ. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà công chúng được chứng kiến giọng ca Mất Em có hành động quá đỗi thân mật với khán giả nữ.

Ở dưới phần bình luận, nhiều netizen đã bày tỏ rằng bản thân không thể tin nổi sự việc dù tận mắt thấy Noo Phước Thịnh chạm môi fan nữ khác. Song, cũng có không ít người tuyên bố sẽ "mách" cho Mai Phương Thúy - người tình tin đồn của Noo Phước Thịnh.

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Hoa hậu Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh từng có thời gian hẹn hò - Ảnh: Internet

Chuyện tình của Hoa hậu Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh từng là chủ đề nóng của truyền thông, tuy bây giờ cả hai đã chia tay và làm bạn bè nhưng vẫn vô cùng thân thiết. Mặc dù vậy, công chúng vẫn đặt ra dấu chấm hỏi lớn về mối quan hệ của cặp đôi, thậm chí fan của hai người còn liên tục "đẩy thuyền" cho cả hai về bên nhau.

Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' tích cực với Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy bất ngờ bật mí về bạn trai kèm phát ngôn gây tranh cãi

Giữa lúc dân tình 'đẩy thuyền' tích cực với Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy bất ngờ bật mí về bạn trai kèm phát ngôn gây tranh cãi

Sau quan niệm sốc về hôn nhân thì Mai Phương Thúy lại tiếp tục có những phát ngôn gây tranh cãi về chuyện tình yêu với bạn trai bí ẩn.

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Từ khóa:   Noo Phước Thịnh ca sĩ Noo Phước Thịnh Mai Phương Thúy

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