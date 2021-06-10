Hoá ra nữ đại gia Phương Hằng còn có cô 'em gái song sinh' giống y như 2 giọt nước?

Chàng Tiktoker Hồ Thanh Hải đang là nhân vật được yêu thích nhất trên các trang mạng xã hội vì có các màn hoá thân thành nữ đại gia Phương Hằng. Mỗi video clip đăng tải lên đều "gây bão" và thu hút hàng triệu lượt yêu thích. Trong các đoạn clip tiktok, chàng trai sẽ cosplay lại những câu nói "hot trend", các khoảnh khắc ấn tượng nhất của bà chủ Đại Nam trong các buổi livestream mà được dân mạng lan truyền nhiều.

Phương Hằng 'nhái' đang gây sốt trên kênh tiktok và cả mạng xã hội - Ảnh: Internet

Thanh Hải hoá thân thành bà Hằng giống đến ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Có thể thấy, từ cách trang điểm, trang phục và cả trang sức kim cương "hột mít" cũng y chang như cách bà Phương Hằng xuất hiện trong các livestream. Thậm chí, đến cả biểu cảm và cử chỉ của chàng trai cũng được người xem đánh giá là giống đến 95% so với bản gốc. Có lẽ, chàng tiktoker mến mộ bà chủ Đại Nam lắm mới có thể đầu tư kĩ từng chút về diện mạo bên ngoài và xem kỹ từng hành động để "nhái" không sai một li.