Hoá ra nữ đại gia Phương Hằng còn có cô 'em gái song sinh' giống y như 2 giọt nước?

Hậu trường 10/06/2021 07:16

Màn cosplay triệu view của chàng trai này khiến dân mạng phải cười nghiêng ngã và thốt lên: "Giống Phương Hằng như 2 giọt nước."

Chàng Tiktoker Hồ Thanh Hải đang là nhân vật được yêu thích nhất trên các trang mạng xã hội vì có các màn hoá thân thành nữ đại gia Phương Hằng. Mỗi video clip đăng tải lên đều "gây bão" và thu hút hàng triệu lượt yêu thích. Trong các đoạn clip tiktok, chàng trai sẽ cosplay lại những câu nói "hot trend", các khoảnh khắc ấn tượng nhất của bà chủ Đại Nam trong các buổi livestream mà được dân mạng lan truyền nhiều.

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Phương Hằng 'nhái' đang gây sốt trên kênh tiktok và cả mạng xã hội - Ảnh: Internet
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Thanh Hải hoá thân thành bà Hằng giống đến ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Có thể thấy, từ cách trang điểm, trang phục và cả trang sức kim cương "hột mít" cũng y chang như cách bà Phương Hằng xuất hiện trong các livestream. Thậm chí, đến cả biểu cảm và cử chỉ của chàng trai cũng được người xem đánh giá là giống đến 95% so với bản gốc. Có lẽ, chàng tiktoker mến mộ bà chủ Đại Nam lắm mới có thể đầu tư kĩ từng chút về diện mạo bên ngoài và xem kỹ từng hành động để "nhái" không sai một li.

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Phương Hằng thật có kim cương 45 carat thì cô em 'sinh đôi' cũng không thua kém gì! - Ảnh: Internet 

Chính vì điều này mà dân mạng đã ưu ái đặt cho Thanh Hải biệt danh "em gái sinh đôi" của bà Phương Hằng. So với chị gái, chàng trai còn có bộ sưu tập kim cương khủng khiếp hơn. Sau các màn cosplay, Thanh Hải nhận về rất nhiều sự yêu thích và lời khen ngợi. Đồng thời, khán giả cũng mong chờ những màn "hoá thân" tiếp theo của anh.

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Khán giả bình luận dưới các đoạn clip gây bão của Thanh Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi nổi tiếng với các video hoá thân thành bà chủ Đại Nam, Tiktoker Hồ Thanh Hải cũng được đông đảo giới trẻ yêu mến qua các video tình huống nhờ tài ăn nói duyên dáng, ngoại hình ưa nhìn.

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Trái với hình ảnh chua ngoa, đanh đá trên mạng xã hội, hình ảnh nữ đại gia Phương Hằng trong mắt hàng xóm đẹp từ nhân cách bên trong đến ngoại hình bên ngoài.

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