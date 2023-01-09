Hoa hậu Mai Phương đáp trả khi bị chê nhảy lố lăng phản cảm, 'hình ảnh vượt chuẩn mực hoa hậu'

Hậu trường 09/01/2023 09:42

Màn nhún nhảy trong một sự kiện âm nhạc của Hoa hậu Mai Phương nhận ý kiến trái chiều.

Những ngày qua, trên các diễn đàn mạng xã hội đã tranh cãi quyết liệt về clip Hoa hậu Mai Phương mặc trang phục gợi cảm, ngậm kẹo, nhún nhảy trên nền nhạc xập xình. Nhiều ý kiến cho rằng nàng Hậu nên biết cách giữ hình ảnh cho bản thân vì dù sao cô cũng là đại diện Việt Nam trên đấu trường Miss World. Dù biết cô cũng muốn thể hiện cá tính riêng nhưng cần tiết chế và chọn lọc.

Hoa hậu Mai Phương đáp trả khi bị chê nhảy lố lăng phản cảm, 'hình ảnh vượt chuẩn mực hoa hậu' - Ảnh 1
Hoa hậu Mai Phương gây tranh cãi vì đoạn video "quẩy tới bến". Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến bênh vực Mai Phương, cho rằng việc cô nhún nhảy ở một sự kiện âm nhạc sôi động là bình thường. Họ nhận định điệu nhảy của người đẹp quê Đồng Nai không phản cảm, phù hợp không khí sự kiện và cô chỉ đang hoàn thành công việc của mình với nhãn hàng.

Trước ý kiến tranh cãi, mới đây hoa hậu Mai Phương gửi lời cảm ơn công ty chủ quản vì đã tạo cơ hội cho cô được là chính mình - một cô gái trẻ, năng động, thực hiện trách nhiệm công việc của mình nhưng vẫn không quên phút giây gần gũi bên khán giả. Cô tự nhận mình là người yêu âm nhạc nên việc cô nhảy múa, khiến mọi người vui là bình thường.

"Nhún nhảy không có nghĩa mình là người xấu. Mình khiến mọi người vui, bung xõa không có nghĩa mình sẽ lơ là công việc. Tôi là người rất rõ ràng trong việc chơi và làm. Quan trọng nhất, tôi muốn nhấn mạnh Mai Phương luôn là chính mình. Tôi nghĩ mọi người hãy nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn, tích cực nhất", cô nói.

Hoa hậu Mai Phương đáp trả khi bị chê nhảy lố lăng phản cảm, 'hình ảnh vượt chuẩn mực hoa hậu' - Ảnh 2
Mai Phương cho rằng công chúng nên nhìn mọi thứ theo "hướng tích cực và đúng đắn". Ảnh: FBNV

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, sở hữu nhan sắc lẫn tri thức cùng khả năng hùng biện bằng tiếng Anh ấn tượng. Cô xuất sắc bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 trong sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.  

Học vấn của người đẹp 9X được đánh giá cao. Thời phổ thông, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Hồi tháng 4/2022, cô đạt 8.0 IELTS. Cô hiện làm việc trong ngành truyền hình và là MC nhiều chương trình, sự kiện. 

Mai Phương sẽ đại diện cho nhan sắc Việt tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023. Nhiều người đặt niềm tin nàng hậu sẽ làm nên chuyện khi ra đấu trường quốc tế. Đáng tiếc, sau khi đăng quang, Mai Phương dính lùm xùm liên quan đến vụ việc đấu giá vương miện làm từ thiện, trước khi vướng chỉ trích nhún nhảy tại sự kiện này.

Vợ Phan Mạnh Quỳnh kể lại hành trình 'vượt cạn' đón con đầu lòng, 'bóc phốt' chồng khóc át tiếng con

Vợ Phan Mạnh Quỳnh kể lại hành trình 'vượt cạn' đón con đầu lòng, 'bóc phốt' chồng khóc át tiếng con

Phan Mạnh Quỳnh đồng hành cùng vợ từ lúc chuyển dạ đến khi vào phòng sinh, anh lo lắng đến nỗi khóc rất to.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Mai Phương Huỳnh Nguyễn Mai Phương Hoa hậu Thế giới Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang