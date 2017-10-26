Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My trượt Top 5 là kết quả được báo trước

Hậu trường 26/10/2017 10:19

Nhà thiết kế (NTK) Sĩ Hoàng và Hoa hậu đền Hùng Giáng My bất ngờ tiết lộ với truyền thông lý do Huyền My trượt Top 5 "Hoa hậu Hòa bình Thế Giới 2017" khiến nhiều độc giả cảm thấy rất sốc.

Tối qua 25/10, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 chính thức khép lại với phút đăng quang của người đẹp đến từ Peru - Maria Jose Lora. Trong khi đó, đại diện của Việt Nam - Á hậu Huyền My chỉ dừng lại ở ngưỡng Top 10 khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng và tiếc nuối.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My trượt Top 5 là kết quả được báo trước - Ảnh 1
Người đẹp Peru giành ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo NTK Sĩ Hoàng - đại diện ban giám khảo cuộc thi cho biết việc Huyền My dừng lại ở Top 10 là điều có thể đoán trước và không mấy bất ngờ.

NTK áo dài nổi tiếng chia sẻ với Saostar: "Hình ảnh đời thường mờ nhạt, trong khi các thí sinh khác dù xuất hiện ở đâu cũng nổi bật - từ trang phục đến diện mạo. Ban giám khảo chấm thí sinh ở nhiều phương diện, chứ không riêng đêm thi hôm nay”.

Đồng quan điểm với NTK Sĩ Hùng, Hoa hậu đền Hùng Giáng My đánh giá kết quả đại diện Việt Nam dừng chân tại ngưỡng Top 10 cuộc thi đã là rất tốt.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My trượt Top 5 là kết quả được báo trước - Ảnh 2
NTK Sĩ Hoàng và Hoa hậu Giáng My cho rằng dừng chân tại nấc Top 10 là kết quả tốt nhất cho đại diện Việt Nam - Ảnh: Internet

Huyền My sở hữu chiều cao 1,76 m với số đo 3 vòng nóng bỏng 91-63-96 cùng gương mặt xinh xắn, thế nhưng theo đánh giá từ nhiều người, phong thái và lối trình diễn của cô vẫn chưa đủ xuất sắc so với các thí sinh quốc tế.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My trượt Top 5 là kết quả được báo trước - Ảnh 3
Huyền My đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong nhiều hình ảnh được chia sẻ, đại diện Việt Nam tỏ ra khá mệt mỏi và phong cách thời trang cũng nhiều lần nhận phản hồi tiêu cực từ người hâm mộ. Tiếp đó, trong phần thi thuyết trình của Top 10, Huyền My chưa thực sự gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh của mình. Trong khi các người đẹp nước bạn có thể hiện cảm xúc, nhấn nhá khi trình bày thì Huyền My chỉ được đánh giá là "trả bài" thành công.

Chính vì thế, thất bại của Huyền My không quá bất ngờ và một vị trí Top 10 là thành quả ghi nhận công sức suốt thời gian của người đẹp.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini

Sáng nay, phần thi trang phục áo tắm của Huyền My tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Thế giới 2017 nhận được nhiều lời khen ngợi. Đại diện Việt Nam tỏ ra nổi bật hơn hẳn một số thí sinh đùi to, eo ngấn mỡ.

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Từ khóa:   Hoa hậu Hoà Bình Thế giới 2017 Á hậu Huyền My

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