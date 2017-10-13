Có phần thi ấn tượng trong Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 nhưng Huyền My lại bất ngờ xin lỗi người hâm mộ

Đại diện của Việt Nam, Á hậu Huyền My đã có một màn thi rất xuất sắc. Dù khoác lên mình tà áo dài nặng đến 30kg, nhưng mỹ nhân sinh năm 1995 đã làm rất tốt vai trò của mình.

Vào lúc 20 giờ ngày 12/10, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 đã diễn ra phần thi trang phục dân tộc vô cùng hoành tráng và đẳng cấp. Đây là một trong những phần thi quan trọng và cũng là cơ hội để các thí sinh có thể giới thiệu rõ nét về bản sắc dân tộc trước khán giả và ban giám khảo.

Sau phần thi trang phục dân tộc xuất sắc, Huyền My bất ngờ gửi lời xin lỗi và cảm ơn trên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, người đẹp viết: "Vậy là đã kết thúc phần thi Trang phục dân tộc rồi, khi bước lên sân khấu, My cảm thấy vô cùng tự hào khi được mặc trên người bộ quốc phục, hơn nữa là hàng ngàn khán giả ngồi dưới hô to 2 chữ 'Việt Nam'. Có lẽ mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn nếu sáng nay My không bị cảm và mất giọng (Vì Quảng Bình đang bão nên thời tiết thất thường) và My rất buồn vì điều đấy. Dù đã được BTC kịp thời kê thuốc nhưng có lẽ do vẫn còn ảnh hưởng nên chưa thể nói to và thật dõng dạc, My xin lỗi mọi người rất nhiều...".

Sau khi xin lỗi khán giả, Á hậu Huyền My cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cũng như khẳng định trong thời gian tới sẽ cố gắng hết mình.

Mỹ nhân sinh năm 1995 bộc bạch: "Chắc chắn thời gian tới, My sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn, khiến mọi người tự hào hơn...Chúng ta vẫn còn nửa chặng đường, từ giờ thật nhiều năng lượng nhé. Xin cám ơn tất cả, xin cám ơn người hâm mộ Quảng Bình ngày hôm nay không ngại mưa gió đến cổ vũ My. Xin cám ơn tất cả mọi người đã nhiệt liệt vote khiến My đứng đầu danh sách bình chọn".