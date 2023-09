Có phần thi ấn tượng trong Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 nhưng Huyền My lại bất ngờ xin lỗi người hâm mộ

Sau phần thi trang phục dân tộc xuất sắc, Huyền My bất ngờ gửi lời xin lỗi và cảm ơn trên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, người đẹp viết: "Vậy là đã kết thúc phần thi Trang phục dân tộc rồi, khi bước lên sân khấu, My cảm thấy vô cùng tự hào khi được mặc trên người bộ quốc phục, hơn nữa là hàng ngàn khán giả ngồi dưới hô to 2 chữ 'Việt Nam'. Có lẽ mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn nếu sáng nay My không bị cảm và mất giọng (Vì Quảng Bình đang bão nên thời tiết thất thường) và My rất buồn vì điều đấy. Dù đã được BTC kịp thời kê thuốc nhưng có lẽ do vẫn còn ảnh hưởng nên chưa thể nói to và thật dõng dạc, My xin lỗi mọi người rất nhiều...".

Sau khi xin lỗi khán giả, Á hậu Huyền My cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cũng như khẳng định trong thời gian tới sẽ cố gắng hết mình.

Mỹ nhân sinh năm 1995 bộc bạch: "Chắc chắn thời gian tới, My sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn, khiến mọi người tự hào hơn...Chúng ta vẫn còn nửa chặng đường, từ giờ thật nhiều năng lượng nhé. Xin cám ơn tất cả, xin cám ơn người hâm mộ Quảng Bình ngày hôm nay không ngại mưa gió đến cổ vũ My. Xin cám ơn tất cả mọi người đã nhiệt liệt vote khiến My đứng đầu danh sách bình chọn".