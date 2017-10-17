Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini

Sáng nay, phần thi trang phục áo tắm của Huyền My tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Thế giới 2017 nhận được nhiều lời khen ngợi. Đại diện Việt Nam tỏ ra nổi bật hơn hẳn một số thí sinh đùi to, eo ngấn mỡ.
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Phần thi trang phục áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International 2017) vừa diễn ra sáng nay tại đảo Ngọc - Phú Quốc. Các người đẹp đại diện cho 77 quốc gia, vùng lãnh thổ lần lượt phô bày những đường cong nóng bỏng của mình khiến hàng triệu khán giả trên thế giới phải trầm trồ.
Ban giám khảo đều là những chuyên gia có sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang trong và ngoài nước. Cụ thể gồm: bà Teresa Chaivisut (Phó chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới), Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016 - Ariska Putri, Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My, Á hậu 3 Miss Grand International 2016 - Madison Sara Anderson, Á hậu 4 Miss Grand International 2016 - Michelle Gabriella Leon và nhà thiết kế Sĩ Hoàng.
Tất cả các người đẹp đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. Có thể kể đến một số nhan sắc nổi bật như người đẹp Ấn Độ, Thái Lan, Brazil, Cộng hòa Séc, Campuchia, Lào, Malaysia, Venezuela, Mỹ...
Bên cạnh những thí sinh nổi bật, không ít người đẹp để lộ nhiều khuyết điểm cơ thể trong phần thi này như đùi to, vòng eo kém thon thả hay vòng 1 quá khiêm tốn.
Trước những thí sinh có phần kém sắc trên, đại diện Việt Nam - Á hậu Huyền My tỏ ra nổi bật hơn với 3 vòng nóng bỏng cùng những bước catwalk mạnh mẽ, biểu cảm và thần thái đầy quyến rũ.