Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini

Hậu trường 17/10/2017 17:07

Sáng nay, phần thi trang phục áo tắm của Huyền My tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Thế giới 2017 nhận được nhiều lời khen ngợi. Đại diện Việt Nam tỏ ra nổi bật hơn hẳn một số thí sinh đùi to, eo ngấn mỡ.

Phần thi trang phục áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International 2017) vừa diễn ra sáng nay tại đảo Ngọc - Phú Quốc. Các người đẹp đại diện cho 77 quốc gia, vùng lãnh thổ lần lượt phô bày những đường cong nóng bỏng của mình khiến hàng triệu khán giả trên thế giới phải trầm trồ.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini - Ảnh 1
Đây là một trong những phần thi quan trọng giúp ban giám khảo đánh giá hình thể, sự thể hiện, thần thái và biểu cảm của các người đẹp - Ảnh: Internet

Ban giám khảo đều là những chuyên gia có sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang trong và ngoài nước. Cụ thể gồm: bà Teresa Chaivisut (Phó chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới), Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016 - Ariska Putri, Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My, Á hậu 3 Miss Grand International 2016 - Madison Sara Anderson, Á hậu 4 Miss Grand International 2016 - Michelle Gabriella Leon và nhà thiết kế Sĩ Hoàng.

Tất cả các người đẹp đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. Có thể kể đến một số nhan sắc nổi bật như người đẹp Ấn Độ, Thái Lan, Brazil, Cộng hòa Séc, Campuchia, Lào, Malaysia, Venezuela, Mỹ...

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini - Ảnh 2
Các cô gái khoe đường cong nóng bỏng trong trang phục bikini - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini - Ảnh 3
Các người đẹp đều có hình thể gợi cảm, quyến rũ khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh: Internet

Bên cạnh những thí sinh nổi bật, không ít người đẹp để lộ nhiều khuyết điểm cơ thể trong phần thi này như đùi to, vòng eo kém thon thả hay vòng 1 quá khiêm tốn.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini - Ảnh 4
Một thí sinh với vòng 2 không mấy nhỏ nhắn - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini - Ảnh 5
Người đẹp này vẫn tự tin trong phần thi của mình dù để lộ đùi to và vòng eo ngấn mỡ - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini - Ảnh 6
Đây là thí sinh được xem là  có vòng 1 khiếm tốn nhất trong phần thi áo tắm sáng nay - Ảnh: Internet

Trước những thí sinh có phần kém sắc trên, đại diện Việt Nam - Á hậu Huyền My tỏ ra nổi bật hơn với 3 vòng nóng bỏng cùng những bước catwalk mạnh mẽ, biểu cảm và thần thái đầy quyến rũ.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini - Ảnh 7
Nụ cười rạng rỡ của đại diện Việt Nam đã làm khán giả trong và ngoài nước vỗ tay tán thưởng - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017: Huyền My hoàn toàn áp đảo những thí sinh có đùi to, vòng 1 khiêm tốn trong phần thi bikini - Ảnh 8
Thân hình nóng bỏng của Huyền My trong trang phục bikini để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

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