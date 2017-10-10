Miss Grand International 2017: Á hậu Huyền My gây sốc với trang phục áo dài nặng 30 kg, mất 3 tháng mới hoàn thành

Giải trí 10/10/2017 15:16

Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy đã chuẩn bị cho Á hậu Huyền My một bộ cánh vô cùng ấn tượng nặng gần 30 kg để chuẩn bị "chinh chiến" trên đấu trường sắc đẹp "Miss Grand International 2017".

Nhà thiết kế (NTK) Ngô Nhật Huy có thâm niên hơn 15 năm trong nghề cũng như đã từng thiết kế khá nhiều trang phục áo dài cho các thí sinh tham gia các cuộc thi lớn trong và ngoài nước. 

Chính vì thế, anh đã được gia đình Huyền My “chọn mặt gửi vàng” để thiết kế trang phục truyền thống cho Á hậu dự thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình thế giới) vào ngày 25/10 sắp tới.

Miss Grand International 2017: <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/a-hau-huyen-my.topic'>Á hậu Huyền My</a> gây sốc với trang phục áo dài nặng 30 kg, mất 3 tháng mới hoàn thành
Là người con xứ Huế, ảnh hưởng văn hóa cố đô nên Ngô Nhật Huy đã lấy ý tưởng hoa văn và pháp lam cung đình Huế làm ý tưởng chủ đạo cho mẫu thiết kế - Ảnh: Internet

Những hoa văn từ thời nhà Nguyễn được thêu chỉ ánh vàng trên nền vải gấm cao cấp, tôn vẻ đẹp sang trọng cho người mặc. Ngô Nhật Huy chia sẻ, anh đã vẽ phác thảo rồi chọn chất liệu, xử lý nhuộm vải để có bộ cánh mang phong cách hoàng gia. Tính cả thời gian lên form, dựng và ráp vải, nhà thiết kế mất 3 tháng mới hoàn thành bộ áo dài này.

Miss Grand International 2017: Á hậu Huyền My gây sốc với trang phục áo dài nặng 30 kg, mất 3 tháng mới hoàn thành
Mẫu thiết kế khi được phác thảo trên giấy với 2 tông màu chủ đạo đỏ - vàng quý tộc. Ảnh: Internet

Miss Grand International 2017: Á hậu Huyền My gây sốc với trang phục áo dài nặng 30 kg, mất 3 tháng mới hoàn thành
Áo dài vẫn giữ nguyên form dáng truyền thống nhưng đuôi áo được NTK Ngô Nhật Huy cách tân từ trang phục của nhã nhạc cung đình Huế với điệu múa Lục Cúng Hoa Đăng - Ảnh: Internet

Miss Grand International 2017: Á hậu Huyền My gây sốc với trang phục áo dài nặng 30 kg, mất 3 tháng mới hoàn thành
Đặc biệt, khi chắp hai tay lại, hoa văn trên áo khép kín tạo thành một vầng mặt trời như thông điệp Á hậu sẽ được toả sáng trong cuộc thi - Ảnh: Internet

Hoa hậu hòa bình thế giới 2017 diễn ra tại Việt Nam với 3 địa điểm là TP.HCM, Quảng Bình và Phú Quốc, từ ngày 5 đến ngày 25/10, quy tụ khoảng 80 người đẹp tham gia. Đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi là Á hậu Huyền My.

Các thí sinh sẽ lần lượt tham gia các phần thi: trang phục dân tộc, thi áo tắm, sơ khảo...  cùng những hoạt động xã hội, từ thiện và tham quan một số địa điểm nhằm quảng bá cho du lịch Việt Nam. Đêm chung kết xếp hạng diễn ra tối 25/10 tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Thí sinh đoạt ngôi vị hoa hậu sẽ nhận giải thưởng tiền mặt 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng) và vương miện do ban tổ chức trao tặng.

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