Hoa hậu Giáng My hiếm hoi lộ diện sau khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt, thái độ gây bàn tán xôn xao

Hậu trường 25/04/2022 11:44

Kể từ lúc Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt cho đến nay, Hoa hậu Giáng My chưa từng có chia sẻ chính thức nào về vụ việc. Mới đây, người đẹp bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện quy tụ nhiều sao Việt.

Vào ngày 5/4 vừa rồi, dư luận xã hội xôn xao vì thông tin Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh – Đỗ Anh Hùng bị Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) khởi tố với cáo buộc tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bắt tạm giam. Bên cạnh đó, có 5 người liên quan trong tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng bị khởi tố cùng tội danh trên.

Song song với việc cập nhật những thông tin pháp lý bên lề, công chúng còn tò mò, thắc mắc về phản ứng của người thân cận bên ông Đỗ Anh Dũng. Hoa hậu Giáng My là cái tên hiện được nhắc đến khá nhiều thời điểm gần đây. Lý do được cho bởi người đẹp từng có thời gian mặn nồng bên Chủ tịch Tân Hoàng Minh và đồng thời cũng hạ sinh một cô con gái xinh đẹp cho đối phương.

Hoa hậu Giáng My hiếm hoi lộ diện sau khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt, thái độ gây bàn tán xôn xao - Ảnh 1

Sau khi bố của con gái bị bắt tạm giam, Hoa hậu Giáng My đã âm thầm khóa chế độ bình luận công khai trên Facebook cá nhân để tránh thị phi, soi mói từ phía cư dân mạng. Thậm chí, cho đến tận bây giờ Hoa hậu Đền Hùng vẫn chưa mở lại chế độ này.

Nhưng khác với thời điểm sự việc mới xảy ra, hiện tại Giáng My đã xuất hiện công khai nhiều hơn. Mới đây, ngày 24/4, nàng hậu có dịp cùng nhiều mỹ nhân nổi tiếng showbiz như Ngọc Trinh, Thân Thúy Hà để góp mặt tại một sự kiện về công nghệ làm đẹp do vợ Chi Bảo – Lý Thùy Chang tổ chức.

Hoa hậu Giáng My hiếm hoi lộ diện sau khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt, thái độ gây bàn tán xôn xao - Ảnh 2

Hoa hậu Giáng My hiếm hoi lộ diện sau khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt, thái độ gây bàn tán xôn xao - Ảnh 3

Có thể thấy trong khoảnh khắc đọ dáng bên các đàn em, Giáng My vẫn gây sự chú ý, thu hút ấn tượng với ngoại hình thon thả, nhan sắc xinh đẹp không tì vết. Dù đã ở độ tuổi 51 nhưng phải công nhận Hoa hậu Đền Hùng vẫn là một biểu tượng sắc đẹp, khiến cho nhiều người phải thán phục, ngưỡng mộ vì vẻ bề ngoài không chút lão hóa cũng như sự trẻ trung so với tuổi thật.

Đến dự sự kiện lần này, Giáng My khéo léo lựa chọn chiếc váy tối giản và dùng trang sức đắt tiền làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Nàng mỹ nhân không tuổi đeo vòng tay của Louis Vuitton, túi xách Chanel, Giày Gucci tất cả đều có cùng tông màu trắng – vàng toát lên vẻ đầy tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Hoa hậu Giáng My hiếm hoi lộ diện sau khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt, thái độ gây bàn tán xôn xao - Ảnh 4

Hoa hậu Giáng My hiếm hoi lộ diện sau khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt, thái độ gây bàn tán xôn xao - Ảnh 5

Hoa hậu Giáng My hiếm hoi lộ diện sau khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt, thái độ gây bàn tán xôn xao - Ảnh 6

Có thể nhận thấy rõ đây cũng là dịp hiếm hoi Giáng My xuất hiện công khai như thế kể từ khi sự việc Chủ tịch Tân Hoàng Minh xảy ra. Thái độ bình tĩnh, bình thản trước mọi việc, gần như xem là không có gì xảy ra của cô nhận về nhiều lời khen ngợi, tán dương. Dư luận ủng hộ việc Giáng My giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào về chuyện của bố con gái, thay vào đó cô tập trung vào công việc của mình.

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