Thiều Bảo Trâm né tránh khi bị nhắc tới tình cũ, thốt một câu về tình trạng hiện tại khiến dân mạng nhói lòng

Hậu trường 25/04/2022 10:45

"Hạnh phúc chứ. Em yolo. Cô gái độc thân mọi người ơi" - Thiều Bảo Trâm nói.

Thời gian qua, nghi vấn chuyện tình yêu giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP nhận nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi nữ ca sĩ xác nhận đã chia tay với tình cũ bí ẩn vì "trà xanh". Sau tình yêu tan vỡ, cuộc sống của Thiều Bảo Trâm được đặc biệt quan tâm hơn cả. Mới đây, trong một đêm diễn của Vũ Cát Tường, phần chia sẻ nhỏ của Thiều Bảo Trâm và Vũ Cát Tường trên sân khấu thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ. 

Cụ thể, cả 2 ôn lại kỷ niệm ngày xưa, lúc mới quen biết nhau từ 10 năm trước. Vũ Cát Tường cho biết, thuở đó, cả 2 còn đèo nhau trên xe máy đi mua quần áo, ăn bò né. Đặc biệt hơn, Thiều Bảo Trâm còn tiết lộ với khán giả rằng Vũ Cát Tường cũng đã tâm sự nhiều chuyện tình cảm của mình khiến nữ ca sĩ không giấu được sự ngại ngùng khi nghe đến "người yêu cũ".

Lúc này, Vũ Cát Tường vội chữa cháy và lảng tránh sang một câu khác. Vũ Cát Tường hỏi thăm Thiều Bảo Trâm đầy chân thành: "Em có thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại chưa?". Nghe vậy, Thiều Bảo Trâm đã đáp lại hào hứng: "Em hạnh phúc chứ. Em đang YOLO, là gái độc thân mà mọi người ơi!!!". 

Câu nói này của Thiều Bảo Trâm được dân tình cho rằng đang né tránh tối đa việc xoáy sâu vào chuyện tình cảm cá nhân. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự xót xa khi nghe nữ ca sĩ nói câu trên.

Thiều Bảo Trâm né tránh khi bị nhắc tới tình cũ, thốt một câu về tình trạng hiện tại khiến dân mạng nhói lòng - Ảnh 1
 Phần chia sẻ nhỏ của Thiều Bảo Trâm và Vũ Cát Tường trên sân khấu thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ - Ảnh: Cắt từ clip

Thiều Bảo Trâm cũng cho biết thêm rằng hiện tại dù chưa có người yêu nhưng nữ ca sĩ rất mong trong đám cưới của cô sau này, chính Vũ Cát Tường sẽ đến hát và kêu gọi khán giả ghi nhớ lời hứa này. Vũ Cát Tường cũng đã vui vẻ nhận lời hát tại đám cưới tương lai của cô bạn 10 năm.

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