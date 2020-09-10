Hình ảnh mới nhất của con gái Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân mạng thích thú vì quá đáng yêu

Những thông tin cũng như hình ảnh về con gái Cường Đô la và Đàm Thu Trang luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.
- Vợ chồng Cường Đô la mở tiệc mừng đầy tháng con gái, nhan sắc mẹ bỉm sữa Đàm Thu Trang gây chú ý
- Ái nữ vừa chào đời, Cường Đô la đã chẳng tiếc tay sắm cả dàn túi hiệu đắt đỏ cho tiểu công chúa, nhìn mà ai cũng choáng
Cách đây vài ngày, vợ chồng Cường Đô la đã tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái Suchin. Theo đó, vì tình hình dịch bệnh nên Đàm Thu Trang và ông xã chỉ làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà với sự tham gia của một vài bạn bè thân thiết.
Mới đây, Đàm Thu Trang tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của ái nữ lên trang Instagram cá nhân.
Qua hình ảnh đăng tải, bà xã Cường Đô la vẫn khéo léo lựa chọn góc chụp che mặt con gái. Tuy nhiên, cư dân mạng vô cùng thích thú khi được chứng kiến khoảnh khắc bé Suchin khoanh tay ngủ cực đáng yêu. Đến nay, Cường Đô la và Đàm Thu Trang chưa một lần công khai diện mạo của con gái trước công chúng.
Từ khi còn trong bụng mẹ đến lúc chào đời, con gái Đàm Thu Trang đã sớm trở thành một trong những nhóc tỳ được quan tâm nhất Vbiz. Nhiều cư dân mạng còn gọi Suchin là “em bé vàng trong làng đầu thai” vì có ba mẹ đều là người nổi tiếng và giàu có. Theo đó, "đại gia phố núi" Cường Đô la không tiếc tiền tậu biệt thự, mua túi hiệu... cho ái nữ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.