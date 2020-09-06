Vợ chồng Cường Đô la mở tiệc mừng đầy tháng con gái, nhan sắc mẹ bỉm sữa Đàm Thu Trang gây chú ý

Hậu trường 06/09/2020 12:03

Khoảnh khắc mới nhất của Đàm Thu Trang sau khi sinh tiểu công chúa cho ông xã Cường Đô la đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Sau hơn 1 năm kết hôn, Cường Đô laĐàm Thu Trang đã chính thức chào đón thành viên mới của gia đình. Theo đó, con gái của cặp đôi có tên thân mật là Suchin và được dân mạng gọi là “em bé vàng trong làng đầu thai”.

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Cường Đô la hạnh phúc bên các con - Ảnh: FB

Mới đây, vợ chồng doanh nhân phố núi đã tổ chức tiệc đầy tháng cho công chúa nhỏ. Theo đó, vì tình hình dịch bệnh nên Cường Đô la và Đàm Thu Trang chỉ mời một vài bạn bè thân thiết tới tham dự bữa tiệc ấm cúng tại nhà.

Trên trang Facebook cá nhân, người đẹp Diệp Lâm Anh gây chú ý khi khoe khoảnh khắc mừng đầy tháng Suchin đến khán giả: “Khi bạn đi dự đầy tháng mà nhân vật chính đang ngủ ngon... Bố mẹ cháu vẫn tranh thủ chụp 1 tấm kỉ niệm cùng nhau. Cảm ơn bữa tối thật ấm cúng nhé ba Nguyễn Quốc Cường và mẹ Đàm Thu Trang. Gia đình Boorin và Bboy chúc em Suchin mau ăn chóng lớn!”.

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Nhan sắc hội mẹ bỉm sữa gây chú ý - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Diệp Lâm Anh cùng ông xã và 2 nhóc tỳ đã đến dự tiệc mừng con gái Đàm Thu Trang tròn 1 tháng tuổi. Đặc biệt, nhan sắc hội mẹ bỉm Đàm Thu Trang và Diệp Lâm Anh được chú ý hơn cả. Nếu như Diệp Lâm Anh đã lấy lại dáng nuột nà, thon gọn sau 1 năm sinh nở thì Đàm Thu Trang lại giấu dáng khi nép vào người ông xã. Tuy nhiên, bà xã Cường Đô la vẫn ghi điểm nhờ mặt mộc xinh đẹp, làn da trắng hồng rạng rỡ.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đầy tháng đến Suchin. Bên cạnh đó, nhiều khán giả hy vọng sẽ sớm được chiêm ngưỡng diện mạo của ái nữ nhà Cường Đô la.

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