Ảnh hiếm Đàm Thu Trang 'tình bể bình' bên Cường Đô la lúc sắp sinh, nhan sắc mẹ bầu gây choáng

Hậu trường 04/09/2020 16:39

Bộ ảnh này được chụp trước khi bé Suchin chào đời. Tuy nhiên đến nay vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang mới công khai trên mạng xã hội.

Mới đây, bộ ảnh Cường Đô la và bà xã Đàm Thu Trang chụp kỷ niệm trước khi con gái Suchin chào đời vừa được công khai. Trong ảnh, vợ chồng "đại gia phố núi" thoải mái thể hiện tình yêu ngọt ngào dành cho nhau.

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Sau sinh, bộ ảnh bầu của vợ chồng 'Đại gia phố núi' mới được công khai - Ảnh: FB

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Niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của cặp đôi - Ảnh: FB

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Trong thai kỳ, Đàm Thu Trang được chồng đưa đi chơi, du lịch nhiều nơi - Ảnh: FB

Nhan sắc của Đàm Thu Trang ở tháng cuối thai kỳ được khen ngợi hết lời. Thời điểm này, bà xã Cường Đô la sắp "vượt cạn". Thế nhưng vẻ rạng ngời, trẻ trung của chân dài Lạng Sơn làm nhiều chị em xuýt xoa, ngưỡng mộ. Trong ảnh, chàng doanh nhân họ Nguyễn cũng lịch lãm không kém bà xã. Anh nở nụ cười hạnh phúc khi sắp được lên chức bố lần 2.

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Đây là lần đầu tiên bộ ảnh này được công khai trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh này có thể thấy được sự yêu chiều, nâng niu của Cường Đô la dành cho Đàm Thu Trang. Trong suốt thai kỳ, người đẹp Lạng Sơn được chồng chăm sóc chu đáo.

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Ở tháng cuối thai kỳ, nhan sắc Đàm Thu Trang vẫn tươi trẻ, rạng ngời - Ảnh: FB

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Cường Đô la được khen là 'ông chồng của năm' khi yêu chiều vợ hết mực - Ảnh: FB

Sau khi con gái cưng ra đời, "đại gia phố núi" được khen là ông bố tuyệt vời. Ái nữ chưa tròn 1 tháng tuổi đã được Cường Đô la sắm cho phòng chứa quần áo hoành tráng, mua sắm túi xách hàng hiệu. Trên trang cá nhân, anh liên tục đăng ảnh con gái cưng để chia sẻ niềm vui với công chúng.

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