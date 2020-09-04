Khoe ảnh thân mật bên Lam Trường, Phi Thanh Vân tiết lộ chuyện 'nhạy cảm' với đàn anh 16 năm trước

Đăng ảnh bên ca sĩ Lam Trường nhiều năm trước, Phi Thanh Vân tiết lộ chuyện đàn anh đổ mồ hôi như tắm khi chụp ảnh với mình.

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân ôn lại kỷ niệm 16 năm trước bên ca sĩ Lam Trường. Cô chia sẻ những hình ảnh hiếm khi hợp tác chụp ảnh chung với giọng ca "Tình thôi xót xa". Thời điểm này, "nữ hoàng dao kéo" đang là cái tên khá hot trong làng mẫu Việt.

Lúc này, Phi Thanh Vân sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt góc cạnh cá tính cùng làn da nâu đặc trưng. Trong khi đó, "anh hai" Lam Trường sở hữu diện mạo thư sinh, điển trai.

Phi Thanh Vân ôn lại kỷ niệm bên ca sĩ Lam Trường - Ảnh: FB

Nhan sắc của nữ diễn viên khác với hiện tại rất nhiều - Ảnh: FB

Đặc biệt, Phi Thanh Vân còn tiết lộ chuyện ca sĩ Lam Trường chảy mồ hôi như tắm khi chụp ảnh với mình.

Diễn viên Phi Thanh Vân chia sẻ: "Chuyện ngày xửa ngày xưa. Thời 2004, lúc ấy em Vân bé bỏng mới đăng quang giải bạc siêu mẫu miền Nam, và giải 4 siêu mẫu do báo chí bình chọn toàn quốc. Buổi chụp hình diễn ra với anh Lam Trường mất gần 30 phút, vì anh cứ ôm em Vân là vã hết mồ hôi như tắm... và anh không tập trung chụp được. Cả phòng chụp chọc anh: 'Sao ôm em Vân mà chảy mồ hôi nhiều như tắm vậy'. Rồi những tiếng cười vang lên. Cứ thế anh phải đi thay áo đôi lần...

Em Vân vừa thương, và vừa buồn cười, chắc vì em đã lỡ ôm anh chặt quá, để anh chẳng thể tập trung. Rồi sau bao năm gặp lại, anh em vẫn nhìn nhau cười tủm tỉm vì nhớ khoảnh khắc ngày ấy. Một kỷ niệm đẹp, đan xen trong tình đồng nghiệp trên 20 năm dài".

Thời điểm này, Phi Thanh Vân khá nổi tiếng trên các sàn diễn thời trang - Ảnh: FB

Chia sẻ của Phi Thanh Vân khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Điển trai và dạn dĩ trên sân khấu, không ngờ Lam Trường lại ngại ngùng đến vậy khi đứng cạnh "nữ hoàng dao kéo". Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, sắc vóc của Phi Thanh Vân khi chưa đụng dao kéo rất gợi cảm và xinh đẹp.

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