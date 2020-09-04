Ảnh 11 năm trước của Cường Đô la, thân hình gầy gò, đen nhẻm khó nhận ra, lột xác ngoạn mục từ ngày có vợ

Hậu trường 04/09/2020 10:40

Diện mạo của Cường Đô la cách đây 11 năm khiến mọi người không khỏi bất ngờ. So với trước đây, ngoại hình của chàng doanh nhân họ Nguyễn đã thay đổi nhiều.

Trên trang cá nhân, Cường Đô la gây chú ý khi đăng tải ảnh cách đây 11 năm khi tham gia hoạt động thiện nguyện. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho thấy màn lột xác ngoạn mục sau hơn 1 thập kỷ.

Thời điểm ấy, "đại gia phố núi" sở hữu ngoại hình gầy nhom, da đen nhẻm. Hiện tại, Cường Đô la thay đổi không ít, phong độ hơn rất nhiều. Khi nhìn lại ảnh quá khứ, ông bố 2 con phải thừa nhận: "Nhìn mãi mấy tấm hình này mới thấy mình dậy thì thành công thật".

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Cường Đô la khoe ảnh 11 năm trước gây chú ý - Ảnh: FB

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Anh sở hữu ngoại hình gầy nhom, da ngăm đen - Ảnh: FB
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So với quá khứ, hiện tại chàng doanh nhân phố núi lịch lãm và điển trai hơn rất nhiều - Ảnh: FB

Từ ngày kết hôn với Đàm Thu Trang, Cường Đô la thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Được vợ chăm khéo léo, ông bố 2 con "có da có thịt", phong cách ăn mặc cũng chỉn chu, lịch lãm hơn.

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Cường Đô la lột xác ngoạn mục từ ngày có vợ - Ảnh: FB

Từng được mệnh danh là chàng đại gia đào hoa, nhưng từ khi kết hôn Cường Đô la thay đổi ngoạn mục. Anh trở thành hình mẫu người đàn ông của gia đình, hết lòng yêu thương và chăm lo cho vợ con. Sau khi bé Suchin chào đời, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vô cùng cưng chiều, hết sắm quần áo đến túi xách hàng hiệu cho "công chúa nhỏ".

Bên cạnh việc chăm sóc con gái, chàng doanh nhân phố núi cũng lo chu toàn cho con trai Subeo. Dịp lễ vừa qua, anh dành thời gian đưa con trai đi chơi du thuyền.

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Từ khóa:   Cường Đô la và Đàm Thu Trang Đàm Thu Trang vợ Cường Đô la

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