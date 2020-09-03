Ái nữ vừa chào đời, Cường Đô la đã chẳng tiếc tay sắm cả dàn túi hiệu đắt đỏ cho tiểu công chúa, nhìn mà ai cũng choáng

Sẽ chẳng ngoa nếu gọi con gái Cường Đô la và Đàm Thu Trang là rich kid chính hiệu khi đã sớm "ngậm thìa vàng" từ trong trứng.

Đầu tháng 8 vừa qua, vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô la chính thức đón con gái chào đời. Được biết, công chúa nhà đại gia phố núi có tên thân mật là Suchin. Dù còn rất nhỏ nhưng con gái Cường Đô la đã sớm được gọi là rich kid, “ngậm thìa vàng” từ trong trứng vì có bố mẹ giàu có, cưng chiều hết mực.

Vợ chồng Cường Đô la hạnh phúc bên con gái nhỏ - Ảnh: FB Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chàng doanh nhân phố núi khiến khán giả không khỏi trầm trồ, xuýt xoa khi chi bội tiền mua túi hiệu cho con gái cưng chưa đầy 1 tháng tuổi: “So cutie… Dễ thương không cưỡng lại được”. Bài đăng của chàng doanh nhân phố núi - Ảnh: FB Ước tính giá trị của những thiết kế nhỏ xinh này có giá lên đến vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu đồng. Nhiều người dự đoán, trong tương lai không xa, Suchin sẽ trở thành tay chơi đồ hiệu không thua kém bất kỳ mỹ nhân Vbiz nào.

Chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ Cường Đô la mua cho con gái - Ảnh: FB Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước độ cưng chiều con gái của Cường Đô la: “Yêu thế! Nhất con gái bố Cường! Có con gái thích anh nhở, tha hồ diện với điệu cho con nhá”, “Chiều con gái quá anh”, “Ông bố tuyệt vời”, “Đúng là con nhà người ta”, “Đúng là đầu thai đúng chỗ”, “Ông bố của năm đây rồi”… Trước đó, dân tình từng choáng ngợp khi Cường Đô la khoe tủ quần áo riêng dành cho Suchin, lớn như showroom trong trung tâm thương mại. Tủ đồ của công chúa Suchin - Ảnh: FB Trên mạng xã hội, vợ chồng Đàm Thu Trang vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái đến khán giả. Tuy nhiên, diện mạo của bé Suchin vẫn được giấu kín.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ai-nu-vua-chao-doi-cuong-do-la-da-chang-tiec-tay-sam-ca-dan-tui-hieu-dat-do-cho-tieu-cong-chua-nhin-ma-ai-cung-choang-378700.html