Ái nữ vừa chào đời, Cường Đô la đã chẳng tiếc tay sắm cả dàn túi hiệu đắt đỏ cho tiểu công chúa, nhìn mà ai cũng choáng

Hậu trường 03/09/2020 10:44

Sẽ chẳng ngoa nếu gọi con gái Cường Đô la và Đàm Thu Trang là rich kid chính hiệu khi đã sớm "ngậm thìa vàng" từ trong trứng.

Đầu tháng 8 vừa qua, vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô la chính thức đón con gái chào đời. Được biết, công chúa nhà đại gia phố núi có tên thân mật là Suchin.

Dù còn rất nhỏ nhưng con gái Cường Đô la đã sớm được gọi là rich kid, “ngậm thìa vàng” từ trong trứng vì có bố mẹ giàu có, cưng chiều hết mực.

con gai cuong do la 1
Vợ chồng Cường Đô la hạnh phúc bên con gái nhỏ - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chàng doanh nhân phố núi khiến khán giả không khỏi trầm trồ, xuýt xoa khi chi bội tiền mua túi hiệu cho con gái cưng chưa đầy 1 tháng tuổi: “So cutie… Dễ thương không cưỡng lại được”.

con gai cuong do la 2
Bài đăng của chàng doanh nhân phố núi - Ảnh: FB

Ước tính giá trị của những thiết kế nhỏ xinh này có giá lên đến vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu đồng. Nhiều người dự đoán, trong tương lai không xa, Suchin sẽ trở thành tay chơi đồ hiệu không thua kém bất kỳ mỹ nhân Vbiz nào.

con gai cuong do la 3

con gai cuong do la 4
Chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ Cường Đô la mua cho con gái - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước độ cưng chiều con gái của Cường Đô la: “Yêu thế! Nhất con gái bố Cường! Có con gái thích anh nhở, tha hồ diện với điệu cho con nhá”, “Chiều con gái quá anh”, “Ông bố tuyệt vời”, “Đúng là con nhà người ta”, “Đúng là đầu thai đúng chỗ”, “Ông bố của năm đây rồi”…

Trước đó, dân tình từng choáng ngợp khi Cường Đô la khoe tủ quần áo riêng dành cho Suchin, lớn như showroom trong trung tâm thương mại.

con gai cuong do la 5
Tủ đồ của công chúa Suchin - Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, vợ chồng Đàm Thu Trang vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái đến khán giả. Tuy nhiên, diện mạo của bé Suchin vẫn được giấu kín.

Ái nữ nhà Cường Đô la vừa sinh đã ‘ngậm thìa vàng’, tủ quần áo trong biệt thự sang chảnh nhìn sơ đã choáng

Ái nữ nhà Cường Đô la vừa sinh đã ‘ngậm thìa vàng’, tủ quần áo trong biệt thự sang chảnh nhìn sơ đã choáng

Có bố mẹ là người nổi tiếng và doanh nhân thành đạt, "công chúa nhỏ" Suchin đã sớm được dân mạng gọi là “em bé vàng trong làng đầu thai”.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang Đàm Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026