Để vợ bầu ngồi xế hộp sang chảnh, Cường Đô la đạp xe lẽo đẽo theo sau

Hậu trường 06/08/2020 16:58

Khoảnh khắc Đàm Thu Trang vi vu trên xế hộp gần 8 tỷ còn ông xã lại đạp xe theo sau khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng trên mạng xã hội, vợ chồng Cường Đô laĐàm Thu Trang vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc đến người hâm mộ.

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Kể từ khi về chung một nhà, những hình ảnh đời thường của Cường Đô la và Đàm Thu Trang vẫn nhận được sự quan tâm, theo dõi của khán giả - Ảnh: FB

Mới đây, Đàm Thu Trang vừa chia sẻ đoạn clip ngắn lên trang Facebook cá nhân. Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh vợ chồng cô cùng di chuyển trên phố.

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Quay lại cảnh tượng này, Đàm Thu Trang còn gắn kèm biểu tượng trái tim để thể hiện tình yêu đối với ông xã – Ảnh: FB

Với góc quay khuất, không thể thấy được hình ảnh trọn vẹn của xế hộp nhưng người hâm mộ tinh ý nhận ra bà xã Cường Đô la đang cưỡi chiếc Porsche 911 Carrera S. Đây là chiếc xe được Đàm Thu Trang tậu vào cuối năm ngoái với mức giá gần 8 tỷ đồng.

Trong khi người đẹp xứ Lạng vi vu trên xế hộp bạc tỷ thì Cường Đô la lại chạy xe đạp theo sau. Dù đôi khi bị bà xã bỏ xa nhưng chàng doanh nhân phố núi luôn nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ bám theo vợ. Khoảnh khắc này của cặp đôi khiến người xem vô cùng thích thú.

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Cường Đô la nhiều lần bị bà xã bỏ xa - Ảnh: FB

Hiện tại, Đàm Thu Trang đã bước vào tháng cuối thai kỳ. Theo những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, con đầu lòng của Đàm Thu Trang - Cường Đô la là một bé gái và có tên thân mật là Suchi.

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