Giữa dàn siêu xe tiền tỷ, gara nhà Cường Đô la bỗng lọt thỏm một chiếc xe máy, nghe giá ai cũng 'hết hồn'

Chiếc xe máy đắt giá này được mọi người đoán là món quà Cường Đô la dành tặng cho bà xã Đàm Thu Trang nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

Cuộc sống giàu sang của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang luôn khiến mọi người xuýt xoa. Sau khi kết hôn, cặp đôi bắt tay xây dựng biệt thự mới hoành tráng. "Đại gia phố núi" muốn chuẩn bị mọi điều kiện sống tốt nhất cho vợ và em bé sắp ra đời. Sau 1 năm kết hôn, vợ chồng đại gia Nguyễn Quốc Cường sắp đón con chung đầu tiên - Ảnh: FB Qua một vài hình ảnh được công khai, có thể thấy cơ ngơi mới của vợ chồng Cường Đô la vô cùng hoành tráng. Chàng doanh nhân phố núi đã dốc nhiều tâm huyết và tiền bạc để hoàn thiện biệt thự một cách ưng ý nhất.

Trong căn biệt thự xa hoa này, nơi được Cường Đô la chia sẻ nhiều nhất và thu hút sự chú ý của mọi người chính là gara để xe. Ông xã Đàm Thu Trang nổi tiếng với thú chơi siêu xe tiền tỷ khó ai bì kịp. Mới đây, Đàm Thu Trang gây chú ý khi hào hứng khoe chiếc xe mới bên trong gara. Chiếc xe máy duy nhất lọt thỏm bên dàn siêu xe bạc tỷ như: McLaren 720S, Ferrari 488GTB Spider... khiến mọi người tò mò về giá trị.

Đàm Thu Trang khoe chiếc xe mới trong gara sang trọng - Ảnh: FB Chiếc xe máy nổi bật này là phiên bản giới hạn có giá hơn 100 triệu - Ảnh: FB Một góc trong gara nhà Cường Đô la gây choáng vì toàn siêu xe khủng - Ảnh: FB Ngay sau màn khoe quà của chân dài xứ Lạng, dân mạng đã lập tức tìm hiểu về giá trị của chiếc xe. Nhiều người đoán rằng đây là món quà Cường Đô la dành tặng bà xã nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Theo tìm hiểu, chiếc xe này là phiên bản giới hạn của dòng Vespa Primavera, ở thị trường Việt Nam chỉ có 50 chiếc. Dù không phải siêu xe tiền tỷ, nhưng giá của nó cũng không hề rẻ. Chàng doanh nhân họ Nguyễn đã phải chi 135 triệu cho "ngựa chiến" mới của vợ.

'Tan chảy' với khoảnh khắc Cường Đô la âu yếm xoa bụng bầu của bà xã Đàm Thu Trang Không còn e ngại như trước, giờ đây vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang thoải mái chia sẻ khoảnh khắc "tình bể bình" thế này đây.

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