Chỉ một hành động nhỏ, Vũ Thu Phương để lộ mối quan hệ thật với con gái riêng của chồng

Dù không chung dòng máu nhưng Vũ Thu Phương luôn hết lòng yêu thương và chăm sóc con gái riêng của chồng như ruột thịt.

Sau nhiều năm lui về hậu trường để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh, Vũ Thu Phương đã bắt đầu quay lại với showbiz Việt. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của cô cũng được mọi người quan tâm. Đặc biệt, mối quan hệ của chân dài họ Vũ và con gái riêng của chồng luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận.

Không bận tâm đến chuyện con chung con riêng, Vũ Thu Phương dành trọn tình thương cho 4 "công chúa nhỏ". Cô được khen là người mẹ kế tốt khi hết lòng quan tâm, dạy dỗ hai con riêng của chồng và nhận lại sự yêu mến, quý trọng của các bé.

Vũ Thu Phương tự thiết kế váy áo cho các con gái để thể hiện tình cảm - Ảnh: FB

Mới đây, cô một lần nữa chứng minh tình cảm thân thiết hiếm có với con riêng của chồng. Dù tất bật với công việc, Vũ Thu Phương vẫn sắp xếp thời gian cùng chồng đến trường chúc mừng con gái trong lễ tổng kết năm học.

Cô viết đầy yêu thương: "Em là mẹ của học sinh cấp 3 rồi nha quý vị.

Mới ngày nào ẻm còn bé xíu xiu giờ đã thành nàng thiếu nữ xinh đẹp, ngoan ngoãn của ba mẹ rồi. Chúc mừng cô cả đã trưởng thành thêm một nấc nữa nhé. Cả tương lai rộng mở đang chờ đón con, vững tâm tiến bước con nhé, ba mẹ và gia đình luôn bên con, yêu và hạnh phúc với từng bước đường đời của con".

Hành động nhỏ nhưng thể hiện tình cảm thân thiết hiếm có trong mối quan hệ 'mẹ ghẻ - con chồng' của Vũ Thu Phương - Ảnh: FB

Trước đó, Vũ Thu Phương từng thú nhận mình đóng vai ác so với ông xã trong vấn đề nuôi dạy con. Thế nhưng tình cảm chân thành của cô khi chăm sóc con riêng của chồng vẫn được dân mạng khen hết lời.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-mot-hanh-dong-nho-vu-thu-phuong-de-lo-moi-quan-he-that-voi-con-gai-rieng-cua-chong-373368.html