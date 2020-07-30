Sau status bi quan về tình yêu, Thanh Thảo gây hoang mang khi nhắn 'sắp ly dị rồi', chuyện gì đây?

Dòng trạng thái mới đây của ca sĩ Thanh Thảo xoay quanh vấn đề hợp tan trong tình yêu thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Kết hôn ở tuổi ngoài 40, cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Thanh Thảo tại Mỹ nhận được sự quan tâm của mọi người. Hiện cô và chồng Việt kiều có một cô con gái chung kháu khỉnh. Hạnh phúc viên mãn của giọng ca "Búp bê con trai" khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ. Chưa làm đám cưới nhưng Thanh Thảo và chồng doanh nhân đã là vợ chồng hợp pháp - Ảnh: FB Thế nhưng ít phút trước, Thanh Thảo bất ngờ gây hoang mang khi đăng tải status lạ về tình yêu không trọn vẹn.

Cô viết: "Em nhận ra không phải cứ yêu hết lòng với ai sẽ được đáp lại. Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ thấy được cầu vồng, như em đã mong. Trả lại anh những ngày đắm say. Em phải đứng dậy là em trước đây. Hạnh phúc đó xem như em vậy nên bây giờ đây đến lúc phải trả lại anh...".

Kèm theo đó, nữ ca sĩ còn đăng kèm bức ảnh tình tứ bên chồng Việt kiều. Dòng tâm trạng của cô khiến cộng đồng mạng hoang mang và để lại vô số bình luận hỏi thăm. Bên cạnh những suy đoán chuyện hôn nhân của Thanh Thảo đang "cơm không lành canh không ngọt", nhiều người hoài nghi đây là lời bài hát trong MV mới của nữ ca sĩ. Bức ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ lên trang cá nhân kèm dòng tâm sự ẩn ý - Ảnh: FB Khi diễn viên hài Kiều Oanh hỏi thăm: "Lời bài hát hả em gái", Thanh Thảo lại đáp: "Sắp ly dị rồi chị". Sau đó, ca sĩ Đan Trường bình luận: "Chúc mẹ Thảo mãi hạnh phúc nhé. Chính vì bố biết không ai yêu mẹ bằng anh Tom Han đâu, nên bố luôn chúc mẹ với anh Tom đó". Đáp lời đồng nghiệp, nữ ca sĩ ẩn ý: "Tám năm bố mới vô comment 1 lần, mà tại sao mẹ viết status đau khổ vậy mà bố chúc hạnh phúc"... Thanh Thảo gây hoang mang khi trả lời đồng nghiệp dưới phần bình luận - Ảnh: FB Tuy nhiên, không để mọi người suy đoán quá lâu, Thanh Thảo đã tiết lộ sự thật dưới phần bình luận: "Hình ảnh mang tính chất minh họa cho ca khúc mới sắp phát hành á cả nhà ơi! Cả nhà đọc lời bài hát thôi đừng nhìn hình". Lời giải thích của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

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