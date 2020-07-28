Ngọt ngào kỷ niệm 1 năm ngày cưới, vợ Cường Đô la không quên trách yêu chồng vì làm cô 'to bụng'

Sau 1 năm "về chung nhà", cuộc sống của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang luôn tràn ngập tiếng cười. Sắp tới, cặp đôi sẽ đón con chung ra đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đã chia sẻ lại khoảnh khắc đẹp lung linh trong ngày "về chung nhà" với ông xã Cường Đô la cách đây 1 năm. Chân dài Lạng Sơn còn nhắn gửi đầy yêu thương đến chồng nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

Đàm Thu Trang viết: "28/07/2019 - 28/07/2020 anniversary 1 year... năm ngoái giờ này còn hồi hộp lắm... còn mi nhon thon thả lắm còn tới năm nay thì quà ba tặng mẹ to quá". Trong niềm hạnh phúc sắp đón con đầu lòng chào đời, vợ Cường Đô la "trách yêu" chồng vì khiến vóc dáng cô không còn mảnh mai như xưa.

Đàm Thu Trang chia sẻ lại khoảnh khắc lung linh khi diện váy cưới nhân kỷ niệm 1 năm 'về chung nhà' với Cường Đô la - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, cặp đôi báo tin vui bầu bí bằng bức ảnh ngọt ngào - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của chân dài xứ Lạng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới phần bình luận, đông đảo dân mạng, bạn bè để lại lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi.

Trừ vòng 2 nhô cao thấy rõ, vợ Cường Đô la vẫn được khen vì nhan sắc xinh đẹp khi bầu bí - Ảnh: FB

Trước khi kết duyên với Đàm Thu Trang, Cường Đô la từng trải qua nhiều cuộc tình ồn ào với hàng loạt mỹ nhân đình đám trong showbiz. Thế nhưng, chân dài họ Đàm là người được công chúng ủng hộ nhiều nhất. Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi nên duyên vợ chồng bằng một hôn lễ hoành tráng vào năm 2019.

1 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã có "trái ngọt" đầu tiên là em bé sắp chào đời. Cả hai giấu kín thông tin bầu bí. Mãi đến gần đây, Đàm Thu Trang mới đăng tải bức ảnh bụng to vượt mặt như một lời thông báo về chuyện mang thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngot-ngao-ky-niem-1-nam-ngay-cuoi-vo-cuong-do-la-khong-quen-trach-yeu-chong-vi-lam-co-to-bung-372797.html