Choáng trước độ 'khủng' bên trong biệt thự Cường Đô la mới tậu để chào đón em bé sắp chào đời

Độ giàu có của vợ chồng "Đại gia phố núi" Cường Đô la và bà xã Đàm Thu Trang khiến cư dân mạng xuýt xoa.
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Sau 1 năm "về chung nhà", cuộc sống của Cường Đô la và Đàm Thu Trang luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hiện người đẹp Lạng Sơn đang mang thai con đầu lòng ở tháng cuối thai kỳ. Từ khi công khai chuyện mang thai, vợ chồng doanh nhân họ Nguyễn khá chăm đăng ảnh. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Đầu năm 2020, vợ chồng "đại gia phố núi" đã xây dựng biệt thự mới chuẩn bị chào đón "thiên thần nhỏ". Qua một vài hình ảnh hiếm hoi được đăng tải, mọi người cũng phần nào thấy được độ hoành tráng của tổ ấm mới.
Mới đây, thông qua Instagram, Đàm Thu Trang đã hé lộ một góc nhỏ trong biệt thự tại TP. Hồ Chí Minh. Có thể thấy, căn phòng được thiết kế với tông màu trầm. Cách trang trí đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ sang trọng và ấm áp của ngôi nhà.
Bức ảnh hé lộ 1 góc nhỏ trong ngôi nhà của vợ chồng Cường Đô la khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa. Độ giàu có của "đại gia phố núi" khiến mọi người phải thốt lên "không phải dạng vừa".
Trước đó, một vài hình ảnh khác bên trong và ngoài biệt thự mới cũng từng được cả hai đăng tải. Đáng chú ý nhất là hình ảnh xa hoa bên trong gara xe hơi. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường gây choáng vì độ chịu chơi khi sở hữu bộ sưu tập siêu xe "khủng".