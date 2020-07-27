Choáng trước độ 'khủng' bên trong biệt thự Cường Đô la mới tậu để chào đón em bé sắp chào đời

Sau 1 năm "về chung nhà", cuộc sống của Cường Đô la và Đàm Thu Trang luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hiện người đẹp Lạng Sơn đang mang thai con đầu lòng ở tháng cuối thai kỳ. Từ khi công khai chuyện mang thai, vợ chồng doanh nhân họ Nguyễn khá chăm đăng ảnh. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.



Vợ chồng Cường Đô la sắp chào đón con chung ra đời - Ảnh: FB

Đầu năm 2020, vợ chồng "đại gia phố núi" đã xây dựng biệt thự mới chuẩn bị chào đón "thiên thần nhỏ". Qua một vài hình ảnh hiếm hoi được đăng tải, mọi người cũng phần nào thấy được độ hoành tráng của tổ ấm mới.