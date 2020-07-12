Khoe ảnh bụng bầu vượt mặt, vợ Cường Đô la được khen nức nở 'đẹp vậy, ai cũng muốn bầu'

Ngoại trừ vòng 2 nhô cao, vóc dáng của Đàm Thu Trang không thay đổi quá nhiều. Gương mặt bà xã Cường Đô la vẫn vô cùng thanh tú.

Sau khi công khai thông tin sắp đón thành viên mới, cuộc sống của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Hiện tại, vợ chồng "đại gia phố núi" đã không còn giấu giếm mà thoải mái chia sẻ ảnh bầu bí lên trang cá nhân.

Ít phút trước, vợ Cường Đô la nhận được sự quan tâm của mọi người khi chia sẻ hình ảnh mới nhất lên Facebook. Có thể thấy, vòng 2 của người đẹp Lạng Sơn đã rất lớn. Mọi người đoán rằng, Đàm Thu Trang đang ở những tháng cuối thai kỳ, ngày em bé ra đời không còn xa.

Hình ảnh vừa được Đàm Thu Trang đăng tải - Ảnh: FB

Trong ảnh, Đàm Thu Trang diện đầm trắng nhẹ nhàng, ngồi trên ghế thư thái tận hưởng cuộc sống. Trừ vòng 2 nhô cao, bà xã doanh nhân họ Nguyễn không tăng cân nhiều, gương mặt thanh tú, tay thon gọn.

Dưới bài viết, Đàm Thu Trang nhận được nhiều lời khen "có cánh" từ bạn bè và người hâm mộ. Nhan sắc tươi tắn của mẹ bầu làm nhiều chị em phải xuýt xoa: "Bầu đẹp xuất sắc chị ơi", "Ôi bầu mà vẫn xinh đẹp quá chị Trang ơi", "Chị đẹp quá. Ngưỡng mộ chị", "Bầu mà dáng vẫn đẹp", "Thần thái quá chị", "Bầu đẹp vậy, ai cũng muốn bầu"...

Nhan sắc xinh đẹp, thần thái thu hút của chân dài Lạng Sơn trong thai kỳ - Ảnh: FB

Vợ chồng Cường Đô la hạnh phúc khi sắp đón con chung đầu tiên - Ảnh: FB

Cường Đô la và Đàm Thu Trang kết hôn vào giữa năm 2019. Dù nhiều lần vướng nghi án bầu bí, nhưng mãi đến thời gian gần đây, cặp đôi mới báo tin vui với mọi người. Từ khi mang thai, Đàm Thu Trang được ông xã yêu thương, chăm sóc chu đáo. Để đón thành viên sắp ra đời, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã xây biệt thự riêng hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh.

Hé lộ giới tính con đầu lòng của Đàm Thu Trang, hóa ra Cường Đô la đã ẩn ý trước đó Từ sau khi Đàm Thu Trang công khai việc mang thai con đầu lòng, nhất cử nhất động của vợ chồng Cường Đô la đều được công chúng quan tâm đặc biệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-bung-bau-vuot-mat-vo-cuong-do-la-duoc-khen-nuc-no-dep-vay-ai-cung-muon-bau-368461.html