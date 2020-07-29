'Tan chảy' với khoảnh khắc Cường Đô la âu yếm xoa bụng bầu của bà xã Đàm Thu Trang

Không còn e ngại như trước, giờ đây vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang thoải mái chia sẻ khoảnh khắc "tình bể bình" thế này đây.
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1 năm sau khi "về chung nhà", cuộc sống của Cường Đô la và Đàm Thu Trang đang ngập tràn hạnh phúc. Sắp tới, họ sẽ đón thêm thành viên mới chào đời. Sau khi công khai tin vui bầu bí, vợ chồng "đại gia phố núi" nhận được sự quan tâm nhiều hơn của công chúng. Trên trang cá nhân, cặp đôi thoải mái khoe ảnh bụng bầu và những khoảnh khắc ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân.
Mới đây, nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới, vợ Cường Đô la khoe ảnh "tình bể bình" khiến mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ. Trong ảnh, Đàm Thu Trang nở nụ cười hạnh phúc khi được chồng ôm, xoa bụng bầu đầy yêu thương. Nhiều dân mạng đoán người đẹp Lạng Sơn đang mang thai ở giai đoạn cuối, ngày em bé chào đời không còn xa. Mọi người cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của bà xã Cường Đô la.
Đàm Thu Trang và Cường Đô la "về chung nhà" vào năm 2019 sau 2 năm hẹn hò. Dù có gia đình mới nhưng chàng doanh nhân họ Nguyễn vẫn hết lòng quan tâm bé Subeo. Đàm Thu Trang cũng giữ mối quan hệ rất thân thiết với con trai riêng của chồng. Vào những dịp lễ đặc biệt hay sinh nhật, con trai Hà Hồ còn gửi hoa và quà tặng kèm lời chúc gửi đến người đẹp xứ Lạng.