'Tan chảy' với khoảnh khắc Cường Đô la âu yếm xoa bụng bầu của bà xã Đàm Thu Trang

Không còn e ngại như trước, giờ đây vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang thoải mái chia sẻ khoảnh khắc "tình bể bình" thế này đây.

1 năm sau khi "về chung nhà", cuộc sống của Cường Đô la và Đàm Thu Trang đang ngập tràn hạnh phúc. Sắp tới, họ sẽ đón thêm thành viên mới chào đời. Sau khi công khai tin vui bầu bí, vợ chồng "đại gia phố núi" nhận được sự quan tâm nhiều hơn của công chúng. Trên trang cá nhân, cặp đôi thoải mái khoe ảnh bụng bầu và những khoảnh khắc ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân.

Cách đây không lâu, cặp đôi vừa báo tin vui bầu bí - Ảnh: FB

Bụng bầu vượt mặt, Đàm Thu Trang được khen nhan sắc rạng rỡ, tay chân vẫn rất thon gọn - Ảnh: FB

Mới đây, nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới, vợ Cường Đô la khoe ảnh "tình bể bình" khiến mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ. Trong ảnh, Đàm Thu Trang nở nụ cười hạnh phúc khi được chồng ôm, xoa bụng bầu đầy yêu thương. Nhiều dân mạng đoán người đẹp Lạng Sơn đang mang thai ở giai đoạn cuối, ngày em bé chào đời không còn xa. Mọi người cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của bà xã Cường Đô la.

Chỉ một bức ảnh, mọi người có thể cảm nhận được vợ chồng Cường Đô la đang rất hạnh phúc - Ảnh: FB

Cặp đôi vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới đơn giản, riêng tư - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang và Cường Đô la "về chung nhà" vào năm 2019 sau 2 năm hẹn hò. Dù có gia đình mới nhưng chàng doanh nhân họ Nguyễn vẫn hết lòng quan tâm bé Subeo. Đàm Thu Trang cũng giữ mối quan hệ rất thân thiết với con trai riêng của chồng. Vào những dịp lễ đặc biệt hay sinh nhật, con trai Hà Hồ còn gửi hoa và quà tặng kèm lời chúc gửi đến người đẹp xứ Lạng.

Ngọt ngào kỷ niệm 1 năm ngày cưới, vợ Cường Đô la không quên trách yêu chồng vì làm cô 'to bụng' Sau 1 năm "về chung nhà", cuộc sống của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang luôn tràn ngập tiếng cười. Sắp tới, cặp đôi sẽ đón con chung ra đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-chay-voi-khoanh-khac-cuong-do-la-au-yem-xoa-bung-bau-cua-ba-xa-dam-thu-trang-373105.html