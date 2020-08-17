Ái nữ nhà Cường Đô la vừa sinh đã ‘ngậm thìa vàng’, tủ quần áo trong biệt thự sang chảnh nhìn sơ đã choáng

Hậu trường 17/08/2020 14:53

Có bố mẹ là người nổi tiếng và doanh nhân thành đạt, "công chúa nhỏ" Suchin đã sớm được dân mạng gọi là “em bé vàng trong làng đầu thai”.

Vừa qua, vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã chính thức đón con gái chào đời. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đáng yêu của "công chúa nhỏ" cũng được cặp đôi chia sẻ đến khán giả. Tuy nhiên, diện mạo của bé Suchin vẫn được giấu kín.

Đặc biệt, ái nữ nhà Cường Đô la được cho là giàu từ trong trứng, vừa sinh ra đã ở vạch đích vì có bố mẹ là những người nổi tiếng và vô cùng giàu có.

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Con gái của cặp đôi đích thị là cành vàng lá ngọc được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng – Ảnh: FB

Mới đây, đại gia phố núi hào hứng đăng tải hình ảnh một góc phòng chứa quần áo được thiết kế riêng cho con gái đầu lòng lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Phòng thay đồ của Suchin”.

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Dù còn rất nhỏ nhưng bé Suchin đã được bố mẹ sắm sửa cho đủ loại quần áo, giày dép và được hưởng những điều kiện vật chất tốt nhất – Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, tủ quần áo của bé Suchin được lấp đầy bởi vô số quần áo, giày dép với đủ màu sắc và kiểu dáng. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong không gian sang trọng của biệt thự, nhìn sơ chẳng khác nào một cửa hiệu thời trang cao cấp. Bên cạnh đó, vợ chồng nam doanh nhân còn chuẩn bị nhiều thú bông, đồ chơi cho con gái.

Dưới bài đăng, cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú khi được ngắm nhìn không gian cực đáng yêu này của con gái Cường Đô la. Không ít người phải xuýt xoa, trầm trồ trước độ đầu tư của vợ chồng Đàm Thu Trang và phải công nhận Suchin đã là “rich kid” từ bé.

Trước đó, Cường Đô la đã không tiếc tiền tậu biệt thự hoành tráng để đón thành viên mới của gia đình.

Để vợ bầu ngồi xế hộp sang chảnh, Cường Đô la đạp xe lẽo đẽo theo sau

Để vợ bầu ngồi xế hộp sang chảnh, Cường Đô la đạp xe lẽo đẽo theo sau

Khoảnh khắc Đàm Thu Trang vi vu trên xế hộp gần 8 tỷ còn ông xã lại đạp xe theo sau khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

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Từ khóa:   con gái Cường Đô la bé Suchin Cường Đô La và Đàm Thu Trang

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