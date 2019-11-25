Hé lộ những gương mặt sáng giá tại lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019

Hậu trường 25/11/2019 13:57

METUB WebTVAsia Awards 2019 là lễ trao giải vinh danh các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung đã có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực giải trí, truyền thông kỹ thuật số ở Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực châu Á.

Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung không chỉ là những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, sáng tạo mà còn là những người có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng đến giới trẻ thông qua các sản phẩm sáng tạo của mình, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội và Internet phát triển. 

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Các hạng mục được trao giải và đề cử

Năm nay, lễ trao giải lần đầu được tổ chức tại Việt Nam với thông điệp “Celebrate Asia: Rise of Vietnam”, lấy Việt Nam làm trọng tâm, mong muốn truyền cảm hứng tích cực đến giới trẻ Việt và các bạn trẻ châu Á hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục mới lạ, độc đáo về nội dung so với các năm.

Hé lộ những gương mặt sáng giá tại lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019 - Ảnh 2
Nhiều gương mặt Việt Nam vinh dự góp mặt

Ban giám khảo cho lễ trao giải bao gồm hội đồng các chuyên gia về âm nhạc, đạo diễn, chuyên gia marketing và hội đồng nhà báo trong nước và quốc tế. 

Hé lộ những gương mặt sáng giá tại lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019 - Ảnh 3
Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đổ bộ tại lễ trao giải

Lễ trao giải sẽ được diễn ra vào 18h00 ngày 5 tháng 12 năm 2019, tại Gem Center, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Năm nay METUB WebTVAsia Awards 2019 có đến 33 hạng mục được trao giải và đề cử.

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