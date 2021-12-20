Hậu ồn ào lục đục hôn nhân, Diệp Lâm Anh có động thái lạ, ẩn ý 'muốn buông bỏ' những thứ không thuộc về mình?

Hậu trường 20/12/2021 09:55

Diệp Lâm Anh chia sẻ một bài viết đầy tâm trạng như đang nói hộ nỗi lòng. Bài đăng khiến không ít khán giả hoài nghi về tình trạng hiện tại của cô nàng.

Vừa qua, cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh gây nhiều gây chú ý khi chính chồng nữ diễn viên tuyên bố cả hai đã ly thân và đang làm thủ tục hoàn tất việc ly hôn. Giữa bão ồn ào, phía Diệp Lâm Anh đã lên tiếng với truyền thông phủ nhận tuyên bố ly thân của chồng và cho biết vẫn đang sống chung một nhà.

Hậu ồn ào, dường như nữ diễn viên cũng không còn nhắc nhiều đến chuyện gia đình. Trên trang cá nhân, cô nàng thường đăng tải hình ảnh tụ tập cùng bạn bè hay những khoảnh khắc vui vẻ bên các con. Tuy nhiên, động thái mới nhất của Diệp Lâm Anh lại khiến người hâm mộ xôn xao về tình trạng hiện tại của cô nàng. 

Hậu ồn ào lục đục hôn nhân, Diệp Lâm Anh có động thái lạ, ẩn ý 'muốn buông bỏ' những thứ không thuộc về mình? - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh chia sẻ bài đăng đầy tâm trạng như đang nói hộ nỗi lòng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ lại một bài viết đầy tâm trạng: "Con à! Đừng mải chạy theo những thứ không thuộc về con, bởi nó đã làm con đủ mệt rồi. Con có thể quan trọng với ai đó một lúc nhưng chuyện một đời là cổ tích xa xôi. Con phải hiểu hoàng hôn dù có đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc phải nhường cho màn đêm buông xuống. Vì mọi thứ vốn dĩ là vô thường, thì làm gì có cái gọi là mãi mãi. Hãy biết trân trọng chính mình. Mỉm cười lên con nhé!".

Ngay sau khi Diệp Lâm Anh chia sẻ bài viết đã khiến một số cư dân mạng hoài nghi việc chân dài 8X đang muốn ẩn ý về chuyện hôn nhân của mình. Đồng thời, cũng đoán rằng cô nàng đang muốn buông bỏ những chuyện không vui, khép lại chuỗi ồn ào.

Hậu ồn ào lục đục hôn nhân, Diệp Lâm Anh có động thái lạ, ẩn ý 'muốn buông bỏ' những thứ không thuộc về mình? - Ảnh 2
Trong ngày sinh nhật 2 con, Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân không đứng chung một khung hình - Ảnh: Internet

Trước đó, trong thời gian nổ ra thông tin lục đục hôn nhân, Đức Phạm - ông xã Diệp Lâm Anh bị bắt gặp bước ra khỏi nhà riêng của diễn viên Quỳnh Thư vào lúc rạng sáng và cả 2 có nhiều cử chỉ vô cùng thân mật. Không chỉ vậy, vào ngày sinh nhật của 2 con, Diệp Lâm Anh và ông xã thậm chí không đứng chung một khung hình. 

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Vừa vướng nghi vấn tan vỡ với ông xã đại gia, Diệp Lâm Anh có màn hở bạo khoe thân hình nóng bỏng trong bộ ảnh đón giáng sinh sớm bên hot mom 3 con Wiki Ngô Mai Trang.

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