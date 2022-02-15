Hậu ly hôn vợ hoa hậu, ca sĩ Lâm Vũ công khai bạn gái mới ngay ngày Valentine

Hậu trường 15/02/2022 09:37

Sau 2 năm ly hôn vợ Hoa hậu, ca sĩ Lâm Vũ hạnh phúc công khai bạn gái mới vào dịp Valentine.

Ngày Valentine vừa qua, các nghệ sĩ Vbiz đã có cơ hội công khai, bày tỏ tình yêu của mình khiến người hâm mộ được nhiều phen bất ngờ. Đáng chú nhất trong số đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Vũ đã công khai bạn gái mới xinh đẹp hậu ly hôn với vợ hoa hậu.

Nam ca sĩ đăng tải hình ảnh tặng bạn gái xinh đẹp bó hoa khủng nhân dịp Valentine. Đính kèm ảnh, nam ca sĩ chia sẻ dòng caption đơn giản 1 từ: "Valentine'". Dưới phần bình luận bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ Lâm Vũ.

Hậu ly hôn vợ hoa hậu, ca sĩ Lâm Vũ công khai bạn gái mới ngay ngày Valentine - Ảnh 1
Hậu ly hôn vợ hoa hậu, ca sĩ Lâm Vũ công khai bạn gái mới ngay ngày Valentine - Ảnh 2
Nhiều nghệ sĩ, khán giả gửi lời chúc mừng đến ca sĩ Lâm Vũ - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, tháng 5/2018, ca sĩ Lâm Vũ khiến cả showbiz ngỡ ngàng khi thông báo sẽ kết hôn với Huỳnh Tiên - Hoa hậu Phụ nữ Thế giới người Việt 2015 chỉ sau 1 tuần tìm hiểu đối phương. Chỉ vài tháng sau đám cưới, cặp đôi đón em bé đầu lòng, tuy nhiên Huỳnh Tiên nhiều lần tiết lộ buồn và tủi thân khi 1 mình chăm con ở Mỹ.

Hậu ly hôn vợ hoa hậu, ca sĩ Lâm Vũ công khai bạn gái mới ngay ngày Valentine - Ảnh 3
Lâm Vũ và Huỳnh Tiên ly hôn vì xa cách về địa lý cũng như không còn tiếng nói chung - Ảnh: Internet

Cho đến 14/9/2021, Lâm Vũ chính thức lên tiếng xác nhận anh và vợ Việt kiều đã chính thức "đường ai nấy đi" vào tháng 2/2020. Tiết lộ về lý do ly hôn, nam ca sĩ cho biết, sau thời gian về chung nhà, cả hai không còn tìm được tiếng nói chung nên quyết định ly hôn:

"Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Vũ cũng chưa sang Mỹ được, nên vợ cũ Huỳnh Tiên đang sống cùng con gái Tần Lam tại Mỹ. Trong những tháng năm vừa qua, do hoàn cảnh sống xa nhau nên tình cảm nhạt dần và khác biệt về quan điểm từ cuộc sống đến tình cảm nên Lâm Vũ và Huỳnh Tiên đã không tìm được tiếng nói chung nữa. Chúng tôi đã có con chung là bé Tần Lam nhưng cũng không thể giữ được hai chữ gia đình và không thể hàn gắn tình cảm được".

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