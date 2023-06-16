Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận

Hậu trường 16/06/2023 14:22

Những sao Việt có chuyện tình ồn ào, từng bị nói là ''người thứ 3'' và ''kẻ bội bạc'', kết hôn rồi vẫn không nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Những sao Việt có chuyện tình ''ngang trái'' nhận phải nhiều lời cay đắng từ dư luận khi công khai hẹn hò với người đã có một lần hôn nhân, người bị nghi là ''tiểu tam'', người được cho là kẻ bội bạc''. Dù những cặp đôi này đã đăng ký kết hôn, thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ vẫn không nhận được sự chúc phúc từ phần lớn cộng đồng mạng. 

Diễn viên Phương Oanh - Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình 

Sáng 15/6, diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tổ chức tại UBND phường Liêm Chính (tỉnh Hà Nam) - quê nhà của Phương Oanh.

Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 1
Sáng 15/6, diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn

Sau khi những hình ảnh về buổi lễ đăng ký kết hôn của cặp đôi Phương Oanh và Shark Bình được đăng tải đã có nhiều tranh cãi trái chiều trên các diễn đàn, mạng xã mạng. Cặp đôi được trao giấy chứng nhận kết hôn ở phòng hội trường nhà văn hóa một cách long trọng, khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng, vì nổi tiếng nên cặp đôi nhận được sự ưu ái của từ UBND phường Liêm Chính.

Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 2
Sau khi những hình ảnh về buổi lễ đăng ký kết hôn của cặp đôi Phương Oanh và Shark Bình được đăng tải đã có nhiều tranh cãi trái chiều

Trước đó, cuộc tình giữa Shark Bình và Phương Oanh hầu như không nhận được sự ủng hộ của phần lớn netizen. Lý do bởi vì cả hai công khai yêu đương, hẹn hò vào tháng 8/2022, thời điếm đó nam doanh nhân chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là Đào Lan Hương, mặc dù cả hai đã ly thân. Hiển nhiên, diễn viên Phương Oanh tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng và bị cho rằng là ''người thứ 3''. 

Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 3
Phương Oanh tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng và bị cho rằng là ''người thứ 3''. 

Ca sĩ Hà Thanh Xuân - ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô 

Ngoài chuyện tình ''ồn ào'' vừa qua của Phương Oanh và Shark Bình, nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến một cặp đôi, cũng từng gây rúng động khi công khai yêu đương và kết hôn là Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô. 

Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 4
Cặp đôi từng gây rúng động khi công khai yêu đương và kết hôn là Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô.

''Vua cá Koi'' từng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã là nữ doanh nhân Thanh Đào, tuy nhiên không lâu sau đó cả hai tuyên bố ly hôn trong sự bàng hoàng của rất nhiều người. Doanh nhân Thắng Ngô sau đó còn tìm thấy hạnh phúc mới bên ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân.

Vướng nhiều ý kiến trái chiều, anh khẳng định ly hôn vợ cũ trong êm đềm, không tranh chấp tài sản. "Vua cá Koi" còn không ngần ngại chuyển nhượng trại cá và mật khẩu ngân hàng cho vợ cũ.

Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 5
Nam doanh nhân từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với bà xã Thanh Đào 
Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 6
Chuyện tình cvuar cả hai không nhận được sự ủng hộ của phần đông netizen 

Trở thành vợ thứ 2 của "Vua cá Koi", nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân từng hứng chịu nhiều chỉ trích của khán giả cũng bởi cô vướng nghi vấn là người chen chân vào hôn nhân của doanh nhân Thắng Ngô và vợ cũ. Thời điểm đó, để bảo vệ bà xã vừa kết hôn, "Vua cá Koi" phải lên tiếng đính chính anh gặp Hà Thanh Xuân sau khi đã ly hôn, hoàn toàn không còn chuyện vợ là "người thứ 3".

Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 7
Trở thành vợ thứ 2 của "Vua cá Koi", nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân từng hứng chịu nhiều chỉ trích

Dù cũng tổ chức đám cưới linh đình và hoành tráng nhưng chỉ sau chưa đầy một năm cặp đôi "vua cá koi" và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã vướng phải nghi vấn rạn nứt tình cảm, đến nay cặp đôi vẫn chưa có phát ngôn chính thức về tin đồn này. 

Vũ công Lâm Vinh Hải - Người mẫu Linh Chi 

Linh Chi và Lâm Vinh Hải bén duyên từ sau hợp tác trong bộ phim Găng Tay Đỏ. Đến năm 2017, cặp đôi chính thức công khai hẹn hò chỉ sau vài tháng nam dancer ly hôn vợ cũ Lý Phương Châu. Cũng chính vì vậy, đông đảo cư dân mạng cho rằng Linh Chi là người thứ ba khiến hôn nhân của chàng vũ công bị tan thành mây khói.

Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 8
Lâm Vinh Hải và cuộc tình ngang trái với người mẫu Linh Chi 
Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 9 
Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 10
Lâm Vinh Hải và vợ cũ là Lý Phương Châu bên con gái 

Không lâu sau, Lý Phương Châu cũng lên tiếng tố nam vũ công  ngoại tình và người mẫu Linh Chi là "con giáp thứ 13". Dù phía Linh Chi - Lâm Vinh Hải phủ nhận điều này song khi ấy cựu người mẫu đã trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng. Thời điểm đó, Lâm vinh Hải ít hoạt động show diễn hơn để tránh những thị phi liên quan đến chuyện anh là ''kẻ bội bạc''.

Hậu ly hôn người cũ, sánh đôi bên tình mới, những cặp đôi nổi tiếng nhận lấy hàng tá ''gạch đá' từ dư luận - Ảnh 11
Lâm Vinh Hải bị cho là kẻ bội bạc và người mẫu Linh Chi nhận nhiều ''gạch đá'' khi được cho là ''con giáp thứ 13'' 

Sau vài tháng công khai bên nhau, Linh Chi và Lâm Vinh Hải chia tay vì không chịu nổi sức ép của dư luận. Nhưng sau đó, họ lại quay về bên nhau và làm lễ dạm ngõ vào tháng 5/2018. tuy hiện tại cả hai rất hạnh phúc, nhưng những chuyện lùm xùm trong quá khứ của cặp đôi thi thoảng vẫn bị dân mạng ''đào'' lại và đem ra bàn tán. 

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ

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Từ khóa:   Phương Oanh Lâm Vinh Hải Hà Thanh Xuân

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