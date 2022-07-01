Hào hoa, phong nhã trên màn ảnh, ít ai biết Hồng Đăng cũng có 'thú chơi bạc tỷ' từng khiến vợ hết sức 'đau đầu'!

Bên cạnh đam mê diễn xuất, ít ai biết nam diễn viên Hồng Đăng còn là một tay chơi xe thứ thiệt ở Hà Nội. Nam diễn viên không ngần ngại vung tay để sở hữu hàng loạt ô tô đắt tiền như Mercedes-Benz GLC 300, Ford Ranger, VinFast Lux SA2.0. Chưa kể, nam diễn viên cũng từng khoe ảnh "cực chất" trên các dòng xe mô tô phân khối lớn như Ducati Multistrada hay Triumph Bobber.

Nói về vũ trụ phim VTV không thể nào quên nhắc đến tên diễn viên Hồng Đăng . Anh thu hút khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt điển trai. Không chỉ vậy, anh từng liên tục góp mặt trong những bộ phim ăn khách như Hoa hồng trên ngực trái, Về nhà đi con, Người phán xử, Cầu vòng tình yêu hay Hướng dương ngược nắng,...

Những xế hộp bạc tỷ mà Hồng Đăng đã và đang sử dụng - Ảnh: FBNV

Theo những chia sẻ trên trang cá nhân, nam diễn viên còn ưu ái dành hẳn một góc nhà của mình để cho những “cô vợ bé” này. Hồng Đăng còn thường xuyên tham gia các cuộc offroad và đầu tư không ít tiền của vào trang phục và phụ kiện đi kèm với xe. Điều này đã chứng tỏ được niềm đam mê "tốc độ" vô cùng lớn của Hồng Đăng.



Ngoài thú vui xe ô tô, Hồng Đăng còn là tay chơi xe mô tô phân khối lớn - Ảnh: FBNV

Trước đó, nam diễn viên từng thú nhận rằng mình đam mê xe đến mức “nếu không thỏa mãn được anh sẽ mất ăn mất ngủ và chẳng làm được việc gì”. Chính vì điều này mà nam diễn viên đã phải lên tiếng xin lỗi bà xã để được thỏa mãn đam mê nốt lần này. Hồng Đăng từng hóm hỉnh chia sẻ.: Với tôi vợ luôn phải xếp ở vị trí thứ nhất, phải có vị trí thứ nhất thì mới có các "cô vợ" tiếp theo kia được”.