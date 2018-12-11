Hai tháng sau ca nổ túi ngực kinh hoàng, Ivy Trần tự tin mặc hở khoe vòng 1 trắng nõn không tì vết

Hậu trường 11/12/2018 15:49

Sau thời gian điều trị vết thương cũ và tái tạo ngực mới, Ivy Trần tự tin đăng ảnh gợi cảm khoe vòng 1 căng đầy.

Mới đây, "Thánh nữ Bolero Dance" bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh xinh đẹp sau gần hai tháng điều trị phần ngực bị vỡ. Có thể thấy, em gái nuôi Quách Tuấn Du đã lấy lại nhan sắc tươi trẻ dù cơ thể có gầy đi nhiều. Điều đáng nói là "núi đôi" của Ivy Trần đã được khôi phục hoàn toàn chỉ sau thời gian ngắn điều trị.

Cách đây khoảng 1 tháng, nữ ca sĩ cũng đã đi hát trở lại dù bác sĩ khuyến cáo cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Được biết, Ivy Trần đã tiếp tục cấy túi ngực mới để đảm bảo tính thẩm mỹ. Hiện tại, "Thánh nữ Bolero Dance" đã hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn và hoàn toàn tự tin với thân hình gợi cảm ngoài sự mong đợi.

Hai tháng sau ca nổ túi ngực kinh hoàng, Ivy Trần tự tin mặc hở khoe vòng 1 trắng nõn không tì vết - Ảnh 1
Ivy Trần khoe vòng 1 gợi cảm sau hai tháng bị nổ túi ngực - Ảnh: Internet
Hai tháng sau ca nổ túi ngực kinh hoàng, Ivy Trần tự tin mặc hở khoe vòng 1 trắng nõn không tì vết - Ảnh 2
Dù sợ đau nhưng 'Thánh nữ Bolero Dance' vẫn phải cấy túi ngực mới để đảm bảo tính thẩm mỹ - Ảnh: Internet
Hai tháng sau ca nổ túi ngực kinh hoàng, Ivy Trần tự tin mặc hở khoe vòng 1 trắng nõn không tì vết - Ảnh 3
Hai tháng sau ca nổ túi ngực kinh hoàng, Ivy Trần tự tin mặc hở khoe vòng 1 trắng nõn không tì vết - Ảnh 4
Tuy đã lấy lại vòng ngực gợi cảm ngày nào nhưng sức khỏe của Ivy Trần bị ảnh hưởng không nhỏ sau ca nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh: Internet
Hai tháng sau ca nổ túi ngực kinh hoàng, Ivy Trần tự tin mặc hở khoe vòng 1 trắng nõn không tì vết - Ảnh 5
Hai tháng sau ca nổ túi ngực kinh hoàng, Ivy Trần tự tin mặc hở khoe vòng 1 trắng nõn không tì vết - Ảnh 6
Hai tháng sau ca nổ túi ngực kinh hoàng, Ivy Trần tự tin mặc hở khoe vòng 1 trắng nõn không tì vết - Ảnh 7
Hai tháng sau ca nổ túi ngực kinh hoàng, Ivy Trần tự tin mặc hở khoe vòng 1 trắng nõn không tì vết - Ảnh 8
Vẻ gợi cảm của em gái nuôi Quách Tuấn Du sau khi tái tạo ngực mới - Ảnh: Internet
Hai tháng sau ca nổ túi ngực kinh hoàng, Ivy Trần tự tin mặc hở khoe vòng 1 trắng nõn không tì vết - Ảnh 9
Hình ảnh Ivy Trần đau đớn trên giường bệnh sau khi túi ngực bị vỡ - Ảnh: Internet

Thời gian qua, thông tin em gái nuôi ca sĩ Quách Tuấn Du bị nổ túi ngực trên máy bay khiến không ít người rùng mình. Theo đó, Ivy cho biết bản thân đã làm ngực 7 năm qua và được bác sĩ bảo hành trọn đời.

Tuy nhiên trong một lần di chuyển trên máy từ Đài Loan về Việt Nam, cô cảm thấy tức ngực và đau nhức không chịu được. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện túi ngực Ivy Trần đã vỡ và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Ngay sau đó, người đẹp được cấy một túi ngực mới và phải nằm viện điều trị suốt hai tháng qua.

Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm

Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm

Sau tai nạn nổ túi ngực silicon trên máy bay gây chấn động mạng xã hội, Ivy Trần đã khỏe lại và khoe nhan sắc rạng rỡ bên anh kết nghĩa - ca sĩ Quách Tuấn Du.

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