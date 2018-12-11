Mới đây, "Thánh nữ Bolero Dance" bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh xinh đẹp sau gần hai tháng điều trị phần ngực bị vỡ. Có thể thấy, em gái nuôi Quách Tuấn Du đã lấy lại nhan sắc tươi trẻ dù cơ thể có gầy đi nhiều. Điều đáng nói là "núi đôi" của Ivy Trần đã được khôi phục hoàn toàn chỉ sau thời gian ngắn điều trị.

Cách đây khoảng 1 tháng, nữ ca sĩ cũng đã đi hát trở lại dù bác sĩ khuyến cáo cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Được biết, Ivy Trần đã tiếp tục cấy túi ngực mới để đảm bảo tính thẩm mỹ. Hiện tại, "Thánh nữ Bolero Dance" đã hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn và hoàn toàn tự tin với thân hình gợi cảm ngoài sự mong đợi.