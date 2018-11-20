Bỏ ngoài tai mọi lời đồn đoán về nguyên nhân ly hôn chồng Tây, Diva Hồng Nhung vui vẻ giúp các con chuẩn bị cho ngày 20/11 thật tốt.

Sau vài tháng "đường ai nấy đi" với chồng Tây, Diva Hồng Nhung đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Người hâm mộ vui mừng khi thấy cô vui vẻ trở lại với công việc ca hát và dành thời gian vui chơi, chăm sóc 2 con. Tưởng chừng mọi chuyện đã lui về quá khứ, thế nhưng mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn hôn nhân của Hồng Nhung đổ vỡ là vì bị “kẻ thứ 3” xuất hiện phá đám.

Cụ thể, một trang fanpage chuyên bàn chuyện showbiz bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh chồng cũ Hồng Nhung thân mật bên một phụ nữ Myanmar. Theo thông tin được đăng tải tại đây, người phụ nữ này là nguyên nhân chính khiến hôn nhân 8 năm của Hồng Nhung và chồng Tây "đứt gánh giữa đường". Dân mạng xôn xao khi loạt hình ảnh thân mật của chồng cũ Hồng Nhung bên một phụ nữ lạ được tiết lộ - Ảnh: Facebook Hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Tất cả chỉ là đồn đoán. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chú ý đến phản ứng của giọng ca Một đời người một rừng cây. Giữa tâm bão, Hồng Nhung tỏ ra khá bình thản, vui vẻ giúp các con chuẩn bị quà cho ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cách đây vài phút, Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh của con trai trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái tự hào: “Sáng sớm mẹ dặn dò (từ xa), để anh hai thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các bạn cả lớp trao thư (mẹ viết và lấy chữ ký các phụ huynh), tặng quà cho hai cô giáo yêu quí của con đúng vào ngày 20/11. Anh vừa gửi hình báo cáo mẹ, giọng phấn khởi và có tí hãnh diện! Anh hai đôn hậu, tình cảm của mẹ!”. Hồng Nhung tự hào khi con trai được trao nhiệm vụ đại diện cả lớp trao quà và thư cho cô giáo nhân ngày 20/11 - Ảnh: FBNV Không ít người tỏ ra khá bất ngờ với thái độ bình thản của Hồng Nhung trước tin đồn bị người phụ nữ ngoại quốc đã qua một lần đò giật chồng. Tuy nhiên, số đông người hâm mộ lại cảm thấy vui mừng vì cho rằng cô đã thực sự gác lại quá khứ để sống bình yên bên các con. Cuộc sống yên bình của Hồng Nhung và các con sau ly hôn - Ảnh: FBNV

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