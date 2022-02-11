Giữa lúc dư luận xôn xao vụ chủ 15 chú chó tiêu cạn 120 triệu, nữ đại gia quận 7 bất ngờ đăng đàn 'than trời', 'mất niềm tin' vì giúp sai người

Hậu trường 11/02/2022 15:08

Trước vụ việc chủ đàn chó 15 con đã tiêu hết số tiền 120 triệu được ủng hộ, nữ đại gia Đoàn Di Băng - Người đã từng hỗ trợ và thường xuyên đứng ra làm từ thiện đã có động thái gây chú ý.

Cuối tháng 10/2021 vừa qua, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh ở các tỉnh miền Nam, MXH xôn xao trước vụ việc đàn chó 15 con của ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi) bị tiêu huỷ trên đường về quê tránh dịch. Theo đó, khi đang di chuyển đường dài từ Bình Dương chở theo đàn chó trên chiếc xe máy, đến Cà Mau, đàn chó của ông Hùng đã bị tiêu huỷ để đảm bảo phòng dịch Covid-19. 

Vụ việc ngay lập tức gây xôn xao MXH suốt thời gian dài. Tại thời điểm đó, không ý ý kiến trái chiều đã nổ ra xoay quanh vụ việc. Nhiều người yêu động vật đã không khỏi đau lòng khi cả đàn chó bị tiêu hủy. Thương cặp vợ chồng cùng đàn chó, không ít mạnh thường quân trên cả nước đã liên hệ, hỗ trợ tiền để giúp đỡ gia đình ông Hùng có thêm kinh tế. Tổng cộng ông Hùng nhận được hơn 120 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Giữa lúc dư luận xôn xao vụ chủ 15 chú chó tiêu cạn 120 triệu, nữ đại gia quận 7 bất ngờ đăng đàn 'than trời', 'mất niềm tin' vì giúp sai người - Ảnh 1
Ông Hùng và đàn chó từng gây xôn xao cõi mạng hồi cuối năm 2021 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên đến mới đây, trên MXH xôn xao thông tin chủ của 15 chú chó nói trên đã tiêu xài hết số tiền 120 triệu chỉ sau vài tháng được hỗ trợ.

Theo nguồn tin từ Dân Trí, ông Hùng xác nhận số tiền mạnh thường quân gửi tặng đã được ông đem đi mua lại một đàn chó 15 con mới. Số tiền còn lại, thời gian 4 tháng qua, ông Hùng đã dùng để chăm lo ăn uống cho đàn chó, cộng thêm việc thất nghiệp suốt thời gian qua, ông Hùng hiện đã cạn sạch số tiền 120 triệu đồng này. 

Ông Hùng chia sẻ: "Số tiền mạnh thường quân hỗ trợ, tôi không dám tiêu xài phung phí. Tôi để mua chó theo đúng tâm nguyện của các mạnh thường quân. Tổng cộng mua hết bao nhiêu, tôi không nhớ chính xác, nhưng có con tôi mua 2 triệu, có con 3 triệu. Tôi cũng chích ngừa cho cả đàn chó 15 con (13 con mới mua, 1 con được tặng và của gia đình 1 con) và chăm lo cho chúng ăn uống đầy đủ".

Giữa lúc dư luận xôn xao vụ chủ 15 chú chó tiêu cạn 120 triệu, nữ đại gia quận 7 bất ngờ đăng đàn 'than trời', 'mất niềm tin' vì giúp sai người - Ảnh 2
Hiện, vợ chồng ông đã mua một đàn chó mới - Ảnh: Dân Trí

Trước vụ việc trên, nữ đại gia Đoàn Di Băng - Người đã từng hỗ trợ cho chủ đàn chó và thường xuyên đứng ra làm từ thiện đã có động thái gây chú ý.

Giữa lúc dư luận xôn xao vụ chủ 15 chú chó tiêu cạn 120 triệu, nữ đại gia quận 7 bất ngờ đăng đàn 'than trời', 'mất niềm tin' vì giúp sai người - Ảnh 3
Đoàn Di băng nhận được nhiều tình yêu từ khán giả vì các hoạt động ý nghĩa mà cô đã tổ chức cho bà con người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ đại gia chia sẻ dòng trạng thái: "Sao cái lòng tui cứ bị hết người này đến người khác lợi dụng vậy. Chúa ơi soi đường con đi để con giúp đúng người cần giúp được không ạ, con mất niềm tin quá".

Giữa lúc dư luận xôn xao vụ chủ 15 chú chó tiêu cạn 120 triệu, nữ đại gia quận 7 bất ngờ đăng đàn 'than trời', 'mất niềm tin' vì giúp sai người - Ảnh 4
Bài viết gây chú ý của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Kế đó, Đoàn Di Băng cũng chia sẻ story về câu chuyện chủ đàn chó kèm dòng trạng thái bỏ ngỏ: "Đọc xong thấy..." như để thể hiện tâm trạng không mấy hài lòng với hành động của cặp vợ chồng đã từng được mình giúp đỡ. 

Giữa lúc dư luận xôn xao vụ chủ 15 chú chó tiêu cạn 120 triệu, nữ đại gia quận 7 bất ngờ đăng đàn 'than trời', 'mất niềm tin' vì giúp sai người - Ảnh 5
Story của nữ đại gia quận 7 - Ảnh chụp màn hình
Giữa lúc dư luận xôn xao vụ chủ 15 chú chó tiêu cạn 120 triệu, nữ đại gia quận 7 bất ngờ đăng đàn 'than trời', 'mất niềm tin' vì giúp sai người - Ảnh 6
Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bài viết nữ đại gia nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM, nhiều người đã để lại bình luận động viên và hy vọng Đoàn Di Băng có thêm nhiều hoạt động từ thiện "đúng người, đúng mục đích" để có thêm nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ. 

Từ khóa:   Đoàn Di Băng vợ chồng Đoàn Di Băng 15 chú chó bị tiêu hủy

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