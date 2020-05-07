Giữa đêm, Hari Won nhắn tin đòi Trấn Thành ‘hô hấp’ khiến dân mạng ‘nổi da gà’ vì quá mùi mẫn

Hậu trường 07/05/2020 10:45

Đọc đoạn tin nhắn đầy tình cảm mà Hari Won và Trấn Thành gửi nhau lúc nửa đêm, người hâm mộ lại được dịp xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Hậu cách ly xã hội, nhiều sao Việt đã quay trở lại guồng quay công việc. Vốn là nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì Vbiz và vô cùng đắt show, MC Trấn Thành liên tục phải ghi hình đến tối muộn.

Mới đây, nữ ca sĩ Hari Won đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân ảnh chụp đoạn tin nhắn với ông xã lúc nửa đêm kèm hashtag “nhớ chồng quá”, “nhớ chồng giữa đêm”.

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Bài đăng của Hari Won - Ảnh: IG

Qua hình ảnh được chia sẻ, Trấn Thành than thở với bà xã: “Anh đuối quá. Nhớ vợ quá”. Ngay lập tức, Hari Won đã động viên chồng “cố lên” kèm dòng nhắn nhủ ngọt ngào: “Em cũng nhớ chồng muốn chết nè. Không có chồng mà cảm giác em như đang thiếu oxy, khó thở quá. Chồng mau về hô hấp cho em sống lại đi”...

Trước thái độ nhõng nhẽo bất thường của Hari Won, Trấn Thành khiến fan cười bò khi phản ứng đầy bất ngờ nhưng đến cuối cùng vẫn chốt lại bằng một chữ “thương” thay cho mọi lời đường mật.

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Không ít lần người hâm mộ bắt gặp hình ảnh cả hai dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào - Ảnh: Internet

Đọc đoạn tin nhắn của vợ chồng “A Xìn”, nhiều người không khỏi ghen tỵ trước tình cảm mà cả hai dành cho nhau: “Đọc nổi da gà luôn á chị, mà bị mê”, “Đêm rồi còn bị vợ chồng nhà này cho ăn bánh GATO”, “Thua chị thật á”, “Tui nghe mà tui còn sợ luôn á bà Hari ơi”, “Cưng dễ sợ à”…

Có thể thấy, sau hơn 3 năm kết hôn, cả hai vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Dù từng gặp không ít sóng gió nhưng cho đến hiện tại, Trấn Thành và Hari Won đã trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

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Trước những lời nhận xét không hay về Hari Won, MC Trấn Thành lên tiếng bảo vệ. Anh cho biết bản thân thấy vui khi nấu ăn chăm sóc vợ và đang rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân.

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Từ khóa:   Trấn Thành và Hari Won Trấn Thành ca sĩ Hari Won

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