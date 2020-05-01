Hari Won bị mỉa mai 'đoảng', Trấn Thành lập tức vào bảo vệ, chứng minh ‘vợ là số 1’

Trước những lời nhận xét không hay về Hari Won, MC Trấn Thành lên tiếng bảo vệ. Anh cho biết bản thân thấy vui khi nấu ăn chăm sóc vợ và đang rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân.

Mới đây, MC Trấn Thành vừa đăng tải clip chia sẻ niềm vui nấu ăn cho bà xã Hari Won. Nam MC nhận được nhiều lời ngợi khen vì hết lòng yêu thương, cưng chiều vợ. Một vài người còn hào hứng phong cho anh danh hiệu "ông chồng của năm" vì chăm vợ quá khéo. Trấn Thành thường xuyên vào bếp nấu ăn cho vợ trong những ngày ở nhà tránh dịch. Đây cũng là lý do khiến Hari Won không thể giảm cân - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ngoài những bình luận tích cực, một dân mạng kém duyên lại chỉ trích, chê bai nữ ca sĩ xứ kim chi không biết cách chăm sóc gia đình. Không chỉ vậy, người này còn khuyên Hari Won nên học nấu ăn để chia sẻ với chồng.

Cụ thể, người này bình luận: "Cô ấy nên phải học hỏi từ chồng và tự học bởi chính cô ấy, vợ chồng nên chia sẻ với nhau mọi thứ mọi hạnh phúc chứ cứ để một người làm mãi thì không hay tý nào". Không đợi Hari Won lên tiếng, Trấn Thành lập tức vào nói tốt cho bà xã - Ảnh: FB Trước bình luận chê bai của dân mạng, Trấn Thành lập tức lên tiếng bảo vệ. Anh cho rằng phụ nữ thông minh biết rõ chồng mình muốn gì và khẳng định Hari Won đang làm rất tốt điều đó. Nam MC cho biết, anh nấu ăn chăm sóc bà xã vì bản thân thích và rất vui vì điều đó.

Trấn Thành phản pháo: "Người phụ nữ hạnh phúc nhất là người không cần làm gì cho chồng mà chồng vẫn yêu. Người phụ nữ thông minh là người hiểu rõ chồng mình muốn gì và đáp ứng điều đó một cách khôn ngoan. Biết là bạn có ý tốt nhưng cảm ơn, vì tôi thích chăm sóc và vợ tôi đang làm rất tốt vai trò còn lại". Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ luôn tràn ngập hạnh phúc - Ảnh: FB Trấn Thành và Hari Won là đôi vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ của làng giải trí Việt. Bước sang năm thứ 4 của cuộc sống hôn nhân, cặp đôi vẫn sống hòa hợp và biết cách giữ lửa tình yêu giúp tổ ấm thêm viên mãn. Dù thích “troll” nhau trên mạng xã hội, nhưng đó là cách vợ chồng nghệ sĩ thể hiện tình yêu thương vô bờ bến dành cho nhau. Họ không ngần ngại lên tiếng để bảo vệ đối phương trước mọi thị phi.

Không ồn ào, Trấn Thành và Ốc Thanh Vân âm thầm làm điều ý nghĩa cho bé Lavie MC Trấn Thành cùng hai người bạn thân của cố nghệ sĩ Mai Phương là Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như đã mở sổ tiết kiệm cho bé Lavie.

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