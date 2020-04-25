Hari Won 'khóc ròng' vì tập luyện gần 1 tháng chỉ sụt 0.5kg, tất cả là tại Trấn Thành

Hậu trường 25/04/2020 10:58

Miệt mài tập luyện suốt 23 ngày qua mong giảm cân, ca sĩ Hari Won buồn phiền vì thành quả không được như mong đợi, chỉ sụt nửa kí.

Suốt thời gian ở nhà cách ly, ca sĩ Hari Won miệt mài tập luyện mong có được vóc dáng thon gọn. Cô thường xuyên tập thể dục và quay clip lại chia sẻ lên trang cá nhân. Chăm chỉ là vậy, thế nhưng thành quả nhận được lại không như mong đợi của mỹ nhân xứ kim chi.

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Cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won luôn nhận được sự quan tâm của công chúng - Ảnh: FB

Theo chia sẻ mới đây của bà xã Trấn Thành, sau 23 ngày miệt mài tập luyện cô chỉ giảm được nửa kí. Hari Won viết: "Xếp đồ mặc mà giờ nhìn ra toàn đồ tập thể dục không. Tập thể dục được 23 ngày. Mà lạ hén? Tập xong xuống có 500gram và không xuống nữa huhu".

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Chăm chỉ luyện tập đến thế mà Hari Won chỉ giảm được nửa kí, tất cả là vì Trấn Thành chăm vợ quá khéo - Ảnh: FB

Trước hiện thực quá phũ, giọng ca "Anh cứ đi đi" đổ tội cho ông xã Trấn Thành vì chăm quá khéo, thường xuyên nấu ăn cho mình. Nữ ca sĩ nhấn mạnh lý do: "Mình nghĩ đi làm mới bớt ăn quá. Chồng mình chăm mình tốt quá dễ mập lắm".

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Hari Won làm sao có thể giảm cân khi chồng ngày ngày vào bếp nấu vô số món ăn ngon - Ảnh: FB

Trong suốt thời gian ở nhà tránh dịch, MC Trấn Thành rất chăm nấu nướng phục vụ bà xã. Dù là đêm hay ngày, anh sẵn sàng vào bếp nấu những món ăn ngon khi vợ than đói. Dù mục tiêu giảm cân của Hari Won không thành công, nhưng Trấn Thành lại chứng minh được mình là ông chồng kiểu mẫu, yêu chiều vợ hết mực.

Chiều bà xã đến mức nửa đêm vẫn lọ mọ nấu ăn nhưng nào ngờ Trấn Thành lại bị Hari Won bóc mẽ thế này đây

Chiều bà xã đến mức nửa đêm vẫn lọ mọ nấu ăn nhưng nào ngờ Trấn Thành lại bị Hari Won bóc mẽ thế này đây

Trên mạng xã hội, câu chuyện đầy thú vị của vợ chồng MC Trấn Thành và Hari Won tiếp tục khiến người hâm mộ cười ra nước mắt.

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Từ khóa:   Trấn Thành và Hari Won Hari Won Trấn Thành

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