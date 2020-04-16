Livestream trò chuyện cùng fan, Hari Won khoe nhẫn kim cương ‘khủng’ chồng tặng, soi kỹ càng gây choáng

Cư dân mạng không khỏi choáng váng trước món quà đặc biệt mà MC Trấn Thành dành tặng cho bà xã Hari Won.

Mới đây, trong khoảng thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi tránh dịch, Hari Won đã livestream trên trang Facebook cá nhân để trò chuyện cùng người hâm mộ. Không chỉ hát cho fan nghe, nữ ca sĩ còn hào hứng trả lời nhiều câu hỏi từ cư dân mạng.

Hari Won vui vẻ trò truyện cùng khán giả - Ảnh: FB

Đặc biệt trong buổi livestream, giọng ca “Anh cứ đi đi” còn bất ngờ khoe chiếc nhẫn kim cương “siêu to khổng lồ” đến khán giả. Cô nàng hài hước tiết lộ đây là món quà nhận được từ “người yêu”. Không khó để người hâm mộ nhận ra nhân vật được Hari Won nhắc đến là ông xã Trấn Thành.

Chiếc nhẫn kim cương đắt giá Hari Won được ông xã tặng - Ảnh: FB

Chỉ nhìn sơ qua chiếc nhẫn nạm đầy kim cương có thể thấy giá trị của nó không hề nhỏ, nhất là khi Hari Won dùng điện thoại chụp lại chiếc nhẫn và phóng to ra cho khán giả xem. Qua bức ảnh chụp cận, chiếc nhẫn của Hari Won được đính kim cương đầy tinh xảo, trông vô cùng hút mắt. Để sở hữu một chiếc nhẫn như thế này, chắc hẳn Trấn Thành đã phải bỏ ra một số tiền lớn.

Dù không tiết lộ giá của chiếc nhẫn nhưng qua kích cỡ và độ tinh xảo của nó cũng đủ biết giá trị ‘không phải dạng vừa’ – Ảnh: FB

Đây không phải là lần đầu tiên nam MC tặng vợ những món quà khủng. Trước đó, Trấn Thành từng không tiếc tiền mua cho Hari Won túi xách, giày dép… hàng hiệu. Không kém cạnh ông xã, Hari Won cũng từng khiến fan choáng váng khi rút “hầu bao” tặng chồng đồng hồ có giá trị lên đến cả tỷ đồng.

Tâm sự của Hoa hậu Thu Hoài khi con gái ở lại Mỹ giữa mùa dịch Covid-19, Hari Won cũng thấy chạnh lòng Hoa hậu Thu Hoài từng khóc, suy sụp nhiều ngày liền vì phân vân không biết nên để con gái ở lại Mỹ hay đưa về Việt Nam tránh dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/livestream-tro-chuyen-cung-fan-hari-won-khoe-nhan-kim-cuong-khung-chong-tang-soi-ky-cang-gay-choang-356809.html