Hari Won mắng kẻ không biết điều: 'Không phải tiền của mình là xài hao vậy sao?'

Dòng trạng thái gay gắt của ca sĩ Hari Won nói đến một vị khách vừa đến nhà mình chơi. Bà xã Trấn Thành khiến ai cũng tò mò về danh tính của nhân vật này.

Sau khi kết hôn với Trấn Thành, ca sĩ Hari Won nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ công chúng. Dù xuất thân là một ca sĩ, nhưng sự hài hước của người đẹp xứ kim chi nhiều lần khiến dân mạng "cười té ghế'. Cũng vì điều này mà mọi người đã quen với một Hari Won vui tính, có đôi chút lém lỉnh. Dù không ít lần bị đồng nghiệp “dìm hàng” trên sóng truyền hình, nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận, cười cho qua. Bởi vậy khi thấy nữ ca sĩ “bóng gió” dằn mặt một nhân vật nào đó, nhiều fan không khỏi đặt câu hỏi, ai đã làm Hari Won tức giận đến mức này?

Vốn là người dễ chịu, hòa đồng, nhưng giờ Hari Won tức giận đến mức phải lên tiếng dằn mặt - Ảnh: FB

Chuyện là vài giờ trước, nữ ca sĩ đăng tải status thể hiện thái độ khó chịu với một vị khách đến nhà chơi nhưng không biết điều. Người khiến vợ Trấn Thành tức giận thuộc kiểu “ở nhà mình thì tiết kiệm điện từng đồng, ăn ở sạch. Còn đến nhà người ta thì mang dép vào nhà, bật máy lạnh mà mở cửa hết”. Trước những hành động của nhân vật giấu tên, giọng ca “Anh cứ đi đi” chỉ trích: “Không phải đồng tiền của mình là xài hao vậy cũng được sao?”.

Dòng trạng thái gây xôn xao dư luận của vợ Trấn Thành - Ảnh: FB

Dưới bài viết của nữ ca sĩ, mọi người để lại vô số bình luận suy đoán về nhân vật kém duyên khiến bà chủ nhà Hari Won phải dằn mặt. Diễn viên Tiến Luật hài hước chọc ghẹo: “Mốt dán giấy trước cửa nhà đi em, nhớ dán tiếng Việt nhé chứ em dán tiếng Hàn hỏng ai hiểu”.

Hari Won mặc đồ bảo hộ che từ đầu đến chân đi làm, nhìn thôi cũng thấy bí thở nhưng lại được khen hết lời Vì đang trong thời gian dịch Covid-19 nên Hari Won đã trang bị rất kỹ lưỡng để bảo vệ bản thân và người xung quanh khi phải ra ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-mang-ke-khong-biet-dieu-khong-phai-tien-cua-minh-la-xai-hao-vay-sao-353752.html