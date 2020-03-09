Ca sĩ Hari Won không dám gặp mẹ ruột vì dịch Covid-19

Hậu trường 09/03/2020 16:32

Dù đeo khẩu trang kỹ lưỡng nhưng ca sĩ Hari Won vẫn cẩn thận không dám tiếp xúc với người nhà vì thường xuyên đi quay và gặp gỡ nhiều người.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tất cả mọi người đều phải tự ý thức để giữ gìn sức khỏe. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ còn tự cách ly tại nhà để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Mới đây, ca sĩ Hari Won cho biết trong 2 tuần tới cô sẽ luôn đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Cô còn khuyên mọi người không nên đến nơi đông người, và phải mang khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân và mọi người xung quanh.

ca si hari won va tran thanh
Vợ chồng Trấn Thành đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19 - Ảnh: FB

Bà xã Trấn Thành còn cho biết thêm, hiện cô không dám gặp mặt mẹ ruột dù thực hiện nghiêm ngặt các khuyến cáo của Bộ Y tế. Bởi hiện tại, Hari Won vẫn đi làm và tiếp xúc với nhiều người nên cẩn thận vẫn hơn.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trong vòng 2 tuần tới, chúng ta đi đâu cũng phải đeo khẩu trang. (Hiện tại Seoul không đeo khẩu trang là không cho vô bệnh viện). Chúng ta nên rửa tay thường xuyên. Không đi chỗ đông. Ráng 2 tuần đi mọi người ơi. Vì sức khỏe của gia đình mình...

Hiện tại, Hari cũng không dám gặp mẹ mình, vì mình đi làm không thể biết được chuyện gì xảy ra (dù cố gắng). Mọi người hãy chung tay thực hiện nhé!".

ca si hari won va tran thanh 2
Cô quyết định không gặp mẹ ruột để đảm bảo sức khỏe - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người tỏ ra đồng tình với chia sẻ của Hari Won. Diễn viên Quang Trung còn tiết lộ về sự kỹ tính của đàn chị: "Em thấy an toàn nhất là em nên đi bên cạnh chị, vừa kỹ lưỡng và đầy đủ trang thiết bị!".

Nổi tiếng giàu có và sang chảnh nhưng ít ai biết vợ chồng Trấn Thành - Hari Won cũng có những lúc khổ thế này

Nổi tiếng giàu có và sang chảnh nhưng ít ai biết vợ chồng Trấn Thành - Hari Won cũng có những lúc khổ thế này

Dù khoe ảnh được ngủ trên người chồng nhưng Hari Won cũng ngầm cho khán giả thấy sự vất vả của nghệ sĩ sau hậu trường.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành và Hari Won Hari Won Bà xã Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026