Ca sĩ Hari Won không dám gặp mẹ ruột vì dịch Covid-19

Dù đeo khẩu trang kỹ lưỡng nhưng ca sĩ Hari Won vẫn cẩn thận không dám tiếp xúc với người nhà vì thường xuyên đi quay và gặp gỡ nhiều người.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tất cả mọi người đều phải tự ý thức để giữ gìn sức khỏe. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ còn tự cách ly tại nhà để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Mới đây, ca sĩ Hari Won cho biết trong 2 tuần tới cô sẽ luôn đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Cô còn khuyên mọi người không nên đến nơi đông người, và phải mang khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân và mọi người xung quanh.

Vợ chồng Trấn Thành đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19 - Ảnh: FB

Bà xã Trấn Thành còn cho biết thêm, hiện cô không dám gặp mặt mẹ ruột dù thực hiện nghiêm ngặt các khuyến cáo của Bộ Y tế. Bởi hiện tại, Hari Won vẫn đi làm và tiếp xúc với nhiều người nên cẩn thận vẫn hơn.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trong vòng 2 tuần tới, chúng ta đi đâu cũng phải đeo khẩu trang. (Hiện tại Seoul không đeo khẩu trang là không cho vô bệnh viện). Chúng ta nên rửa tay thường xuyên. Không đi chỗ đông. Ráng 2 tuần đi mọi người ơi. Vì sức khỏe của gia đình mình...

Hiện tại, Hari cũng không dám gặp mẹ mình, vì mình đi làm không thể biết được chuyện gì xảy ra (dù cố gắng). Mọi người hãy chung tay thực hiện nhé!".

Cô quyết định không gặp mẹ ruột để đảm bảo sức khỏe - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người tỏ ra đồng tình với chia sẻ của Hari Won. Diễn viên Quang Trung còn tiết lộ về sự kỹ tính của đàn chị: "Em thấy an toàn nhất là em nên đi bên cạnh chị, vừa kỹ lưỡng và đầy đủ trang thiết bị!".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-hari-won-khong-dam-gap-me-ruot-vi-dich-covid-19-353179.html